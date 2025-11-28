Curling
Curling femminile, la Svizzera conquista il bronzo agli Europei. Norvegia dominata nella finalina
La Svizzera ha conquistato la medaglia di bronzo in occasione del torneo femminile valido per i Campionati Europei 2025 di curling, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio di Lohja, in Finlandia. Partita dominata quella delle elvetiche, capaci di battere nella finalina la Norvegia con il risultato di 8-4.
Un match partito in modo contratto quello tra le due squadre. Tuttavia dopo i primi due end terminati con un nulla di fatto, le svizzere con il martello in mano riescono a tramare l’attacco giusto per mettere a referto tre punti. Le nordiche tentano di rispondere subito nella ripresa successiva, segnando due sigilli.
Buono poi l’atteggiamento di Corrie Huerlimann e compagne, brave ad aumentare il parziale di due unità alzando le barricate nel sesto turno, dove costringono le avversarie ad accontentarsi di un solo timbro, preludio del momento che indirizzerà inequivocabilmente l’incontro. Al settimo end infatti la Svizzera trova ancora due punti, per poi rubare una mano da uno all’ottavo, portando così il parziale sull’8-3.
Spalle al muro, le nordiche cercano di aumentare il livello del proprio gioco. Al momento della verità, ovvero il penultimo atto, la manovra produce un solo punto sul proprio tabellino, alzando così bandiera bianca. Domani, alle ore 9.00 italiane, si svolgerà la finale per l’oro tra Svezia e Scozia.