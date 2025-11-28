Curling, Italia sconfitta in semifinale agli Europei: la Svizzera sorpassa in volata, si lotterà per il bronzo

L’Italia è stata sconfitta dalla Svizzera nella semifinale degli Europei 2025 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Gli azzurri hanno perso per 8-7 nel match da dentro o fuori di questa rassegna continentale, subendo il sorpasso decisivo nell’ultimo end, dove gli elvetici hanno messo a segno i due punti decisivi approfittando anche di qualche sbavatura di troppo del quartetto tricolore nel momento più importante.

Sfuma così il sogno di giocare la prima finale per l’oro della storia agli Europei, la nostra Nazionale dovrà accontentarsi di battagliare per il bronzo, già conquistato quattro volte (1979, 2018, 2021, 2022). Joel Retornaz e compagni torneranno in scena alle ore 18.00 odierne per fronteggiare la Scozia, che ha perso per 8-5 contro la Svezia nell’altra semifinale. Impegno difficile contro i Campioni del Mondo di Bruce Mouat, contro cui gli azzurri avevano perso ieri nell’ultimo match del round robin.

LA CRONACA DI ITALIA-SVIZZERA

Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman e il vice Mattia Giovanella mettono a segno un punto nell’end di apertura, poi si assiste al più tradizionale dei botta e risposta: Yannick Schwaller e compagni portano a casa due punti nella seconda frazione e il quartetto tricolore replica in quella successiva, portandosi in vantaggio per 3-2. Il martello ripassa in mano agli elvetici, che optano per una strategica mano nulla e poi marcano i due punti che valgono il 4-3 all’intervallo (è stato utilizzato il compasso, che ha premiato i rossocrociati, vista la vicinanza tra due stone).

Al ritorno sul ghiaccio sono gli azzurri a rimettere la testa avanti con un paio di punti di pregevole fattura, frutto di una bella costruzione di gioco che ha messo in difficoltà gli avversari. L’Italia conduce per 5-4 e poi è fortunata nel settimo end, quando viene ancora chiamato in causa il compasso e la Svizzera riesce a mettere a segno soltanto un punto (5-5). Nell’ottavo end si registra un errore di Retornaz, che spiana la strada agli elvetici per rubare la mano e portarsi sul 6-5.

Nel momento di massima difficoltà il quartetto tricolore rimane aggrappato al confronto con tutto il cuore e approfitta della prima vera sbavatura dei rivali: tiro finale perfetto di Retornaz e due punti a referto, per il sorpasso sul 7-6. Ci si presenta in questa situazione al decimo end: gli azzurri devono difendersi, gli svizzeri devono attaccare e possono fare leva sul vantaggio dell’ultimo tiro. Mosaner e Retornaz commettono delle sbavature e il tiro di Schwarz-Van Berkel è letale, mette a segno due punti e la Svizzera vince di misura.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Svezia vs Scozia 8-5

Svizzera vs Italia 8-7

TABELLONE EUROPEI CURLING

FINALE PER IL BRONZO (venerdì 28 novembre, ore 18.00): Italia vs Scozia

FINALE PER L’ORO (sabato 29 novembre, ore 14.00): Svizzera vs Svezia