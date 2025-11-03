Curling, i convocati dell’Italia per il Grand Slam del Nevada: presente solo la squadra maschile

Tutto pronto per il KIOTI GSOC Tahoe 2025, valevole come terzo Grand Slam of Curling della stagione olimpica che avrà come evento clou a febbraio le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il torneo, in programma da martedì 4 a domenica 9 novembre sul ghiaccio statunitense di Stateline (Nevada), è riservato alle migliori sedici formazioni del ranking mondiale.

L’Italia verrà rappresentata solamente dal team maschile composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che verrà seguito in loco dal coach Ryan Fry dopo la recente sconfitta in semifinale al Tour Challenge. L’evento andrà in scena fuori dai confini canadesi per la prima volta nella storia del circuito maggiore.

“I ragazzi stanno giocando molto bene e hanno dimostrato di essere all’altezza dei migliori team del mondo. In questo percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici è normale avere degli alti e bassi. Ci stiamo assestando a un livello molto alto e speriamo di mantenere questa condizione a lungo. Anche in questa tappa dello Slam non sarà fondamentale il risultato, bensì la costanza di rendimento. Si tratterà di un test importante verso gli Europei e siamo molto fiduciosi in vista dei prossimi impegni che ci attendono“, dichiara il direttore tecnico Marco Mariani.

Assente la compagine femminile azzurra capitanata dalla skip Stefania Constantini, che si concentrerà sulla preparazione per i Campionati Europei di fine novembre in Finlandia dopo essere rimasta esclusa dal lotto delle 16 partecipanti in Nevada.