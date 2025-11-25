Curling femminile, l’Italia subisce 4 punti nelle ultime due mani e cede alla Turchia: Europei quasi compromessi

Così fa male. La Nazionale italiana di curling femminile ha perso anche la sfida contro la Turchia ai Campionati Europei 2025 in fase di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Disfatta totale per le nostre ragazze, costrette a cedere il passo con il risultato di 6-7 a causa di un finale di partita alquanto problematico. Ora è praticamente tutto compromesso.

Inizio oltremodo contratto quello delle due compagini che, per ben tre end, viaggiano a punteggio bloccato, neutralizzandosi a vicenda. Solo al quarto Stefania Constantini trova la bocciata giusta che le consente di marcare i primi due punti, salvo subire il ritorno delle avversarie nel turno successivo, quando Yildiz si inventa il numero realizzando un rilascio chirurgico che porta nuovamente la situazione in parità.

L’Italia cerca di salire di livello nella sesta ripresa, tentando una fuga maturata grazie al primo grande errore della skip rivale, la quale consegna a Constantini la possibilità di marcare tre sigilli. Le turche provano subito la reazione, non andando però oltre il singolo timbro. Sul parziale di 5-3 quindi le nostre portacolori avanzano ancora di un’unità, mettendo ulteriore pressione alla Turchia che, però, spalle al muro, trova la reazione giusta.

Al penultimo atto infatti la trama di gioco italiana traballa, e Yildiz ne approfitta mettendo a referto tre punti e ripristinando gli equilibri iniziali. Male poi le azzurre nel momento decisivo, con la nostra skip che sbaglia l’ultima bocciata perdendo la mano e facendo esplodere di gioia le contendenti.

Al momento l’Italia occupa la penultima posizione del Round Robin con due successi e quattro sconfitte. Di pomeriggio è prevista la sfida con la Germania.