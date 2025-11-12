Cricket, definito il percorso dell’Italia in Challenge League: gli azzurri puntano al Qualifier Playoff

L’Italia del cricket si prepara a riprendere il percorso verso la Coppa del Mondo ODI 2027: gli azzurri ad inizio 2026 dovranno affrontare il terzo e decisivo girone della ICC Challenge League, previsto a febbraio in sede da definire, che sancirà le due qualificate al prossimo step delle qualificazioni alla rassegna iridata.

Gli azzurri, nella classifica scaturita al termine dei primi due gironi, giocati rispettivamente nel 2024 e nel 2025, sono a quota 16, e sono a -2 dall’Uganda, prima a quota 18, ma sostanzialmente hanno distanziato Hong Kong Cina, terza con 12, a 4 lunghezze dall’Italia.

La Nazionale azzurra ha così messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, riservato alle prime due classificate: con 10 punti a disposizione nel terzo ed ultimo girone, all’Italia, potrebbero essere sufficienti 3 vittorie per staccare il pass per il Qualifier Playoff, in programma ad inizio 2027.

CHALLENGE LEAGUE 2024-2026

Classifica Girone B

1 Uganda 18 (Vittorie: 8, Net Run Rate: +2.005)

2 Italia 16 (Vittorie: 7, NRR: +2.914)

3 Hong Kong Cina 12 (Vittorie: 5, NRR: -0.436)

4 Bahrein 9 (Vittorie: 4, NRR: -0.325)

5 Tanzania 4 (Vittorie: 1, NRR: -1.549)

6 Singapore 1 (Vittorie: 0, NRR: -2.024)