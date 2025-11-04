Cosa deve fare Sinner per rimanere n.1 anche dopo le ATP Finals? Le combinazioni con Alcaraz

Jannik Sinner si è reso protagonista di un ultimo mese di enorme caratura tecnica ed è così riuscito a tornare numero 1 del mondo: dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam (ricchissimo evento di esibizione valsogli un assegno da sei milioni di dollari), il fuoriclasse altoatesino ha vinto il torneo ATP 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi, riuscendo così a scavalcare proprio Alcaraz in vetta al ranking ATP.

Uno scenario che sembrava difficile soltanto otto settimane fa, quando il tennista italiano perse l’ottavo di finale degli US Open e venne superato dal grande rivale spagnolo, cedendo lo scettro dopo 65 settimane. Quella appena iniziata è la 66ma settimana da numero 1 del mondo per Jannik Sinner, ma il suo “secondo regno” durerà soltanto fino a lunedì 10 novembre, quando verrà aggiornata la graduatoria internazionale e il 24enne scivolerà in seconda posizione.

Il motivo dell’altalena è molto semplice: il campione di Wimbledon e Australian Open dovrà scartare i 1.500 punti conquistati lo scorso anno grazie al trionfo da imbattuto alle ATP Finals, mentre l’iberico dovrà onorare soltanto una cambiale da 200 punti. La situazione nel ranking ATP diventerà la seguente: Alcaraz al comando con 11.050 punti e Sinner secondo con 10.000 punti. Le ATP Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre, rappresentano l’ultimo evento di questa stagione: cosa dovrà fare Jannik Sinner per tornare al comando e chiudere l’anno da numero 1 del mondo?

Lo scenario più percorribile appare il seguente: il fuoriclasse altoatesino vince le Finals da imbattuto e il suo avversario di riferimento si impone in non più di due partite. In sostanza servirebbe che qualcuno battesse Alcaraz nella fase a gironi e che poi lo stesso Sinner lo sconfiggesse in una semifinale che si preannuncerebbe ancora più pirotecnica del solito, visto che varrebbe lo status di numero 1 in chiusura di stagione.

Matematicamente esistono altre due combinazioni, ma oggettivamente sono improbabili: Sinner vince le ATP Finals perdendo un incontro e Alcaraz capace di avere la meglio soltanto in una sfida nel round robin, Sinner vince il torneo con ben due sconfitte all’attivo nella fase a gironi e lo spagnolo rimane a secco di successi.

SINNER NUMERO 1 DEL MONDO A FINE ANNO SE…