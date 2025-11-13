Cosa cambia per Musetti con la vittoria di De Minaur: il risultato necessario contro Alcaraz

Risultato a sorpresa nel pomeriggio di Torino, nelle ATP Finals 2025. All’Inalpi Arena di Torino si chiude quest’oggi la fase a gironi del Gruppo Jimmy Connors e nella prima sfida tra Taylor Fritz e Alex de Minaur è arrivato il primo verdetto, ovvero l’eliminazione dell’americano, sconfitto dall’australiano col punteggio di 7-6 (3) 6-3. Un’uscita di scena motivata dal fatto che entrambi i tennisti siano con una vittoria e due sconfitte, ma il nativo di Sydney ha il vantaggio dei game vinti rispetto al californiano (Fritz 36 game vinti su 75 totali, ovvero il 48%; de Minaur 37 giochi vinti su 76 totali, ovvero il 48.7%).

Una partita in cui l’aussie ha saputo mettere in campo tutte le proprie qualità, piegando un avversario apparso a corto di energie fisiche e mentali. Come cambia, quindi, la situazione per Lorenzo Musetti che questa sera affronterà il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz?

Col risultato citato, l’azzurro dovrà battere l’iberico in due o in tre set per assicurarsi il pass per il penultimo atto, di scena sabato 15 novembre. In caso contrario, ovvero di ko contro Carlitos in due/tre set, sarebbe eliminato e a proseguire nel cammino sarebbero l’iberico e de Minaur. In altre parole, il murciano è già qualificato per le semifinali, resta da capire in quale posizione.

Riepilogando schematicamente: