Cosa cambia per l’Italia con l’eliminazione della Francia in Coppa Davis e chi sono i giocatori del Belgio

Il Belgio ha eliminato la Francia nei quarti di finale della Coppa Davis 2025, scattata quest’oggi a Bologna: venerdì 21 i belgi affronteranno in semifinale, a partire dalle ore 16.00, la vincente di Italia-Austria, mentre per i transalpini è già ora di tornare a casa.

La formazione belga, guidata dal capitano Steve Darcis, può contare sui tre singolaristi Zizou Bergs, Raphael Collignon ed Alexander Blockx, e dalla coppia di doppio composta da Sander Gille e Joran Vliegen. Oggi sono scesi in campo soltanto i primi due, che hanno vinto entrambi i singolari.

Italia e Belgio si sono affrontate lo scorso anno nella fase a gironi delle Finals, e la metà dei precedenti tra azzurri e belgi risale proprio a quella sfida, vinta per 2-1 dai ragazzi di Volandri. Berrettini ha battuto Blockx, Bergs ha pareggiato i conti superando Cobolli, ed infine Bolelli/Vavassori hanno sconfitto Gille/Vliegen.

Al di fuori di quel tie di Coppa Davis, inoltre, Bergs ha affrontato una volta ciascuno i tre singolaristi azzurri, uscendo sempre sconfitto: con Sonego a Cincinnati 2025, con Berrettini a Miami 2025, con Cobolli agli US Open 2024 (il bilancio totale è dunque di 1-1 tra i due).