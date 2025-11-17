Coppa del Mondo speed skating Calgary 2025: programma, orari, tv, streaming

Archiviata la prima tappa di Salt Lake City, il circuito maggiore dello speed skating si sposta a Calgary, in Canada, per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026: in programma tutte le specialità olimpiche, con in palio altri punti per la qualificazione a Milano Cortina e la specialità non olimpica della staffetta mista.

Il programma ricalcherà fedelmente quanto visto nello scorso fine settimana negli USA, con l’aggiunta in coda al calendario della staffetta mista: per quanto concerne le specialità olimpiche, spazio venerdì 21 novembre a 1000, 3000 donne e 5000 uomini, sabato 22 a 500 e 1500, e domenica 23 a team pursuit, 500 e mass start.

La diretta tv della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, in programma a Calgary, in Canada, non sarà prevista, mentre la diretta streaming delle gare della Division A sarà disponibile su YouTube Skating ISU e discovery+.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SPEED SKATING 2025-2026

Venerdì 21 novembre

18:30 Division B: 1000 femminili, 1000 maschili, 3000 femminili, 5000 maschili

01:00 (di sabato 22 novembre) Division A: 1000 femminili, 1000 maschili, 3000 femminili, 5000 maschili

Sabato 22 novembre

18:05 Division B: 500 femminili, 500 maschili, 1500 femminili, 1500 maschili

20:30 Division A: 500 femminili, 500 maschili, 1500 femminili, 1500 maschili

Domenica 23 novembre

17:00 Division B: team pursuit femminile, team pursuit maschile, 500 femminili, 500 maschili, mass start femminile, mass start maschile

21:00 Division A: team pursuit femminile, team pursuit maschile, 500 femminili, 500 maschili, mass start femminile, mass start maschile, staffetta mista

