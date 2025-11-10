Coppa del Mondo sci alpino Levi 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo l’antipasto di Soelden di qualche settimana fa, ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino e lo fa con un altro classico appuntamento di inizio stagione. Si gareggia, infatti, in Finlandia a Levi, dove in programma ci sono due slalom: sabato quello femminile, mentre domenica quello maschile.

Rispetto alla gara femminile si prospettano grandi difficoltà per l’Italia. Infatti l’assenza di Marta Rossetti (out tutta la stagione) e quella quasi certa di Martina Peterlini (problema al tendine) sono veramente pesanti per la squadra azzurra, che cercherà di portare più atlete possibili alla seconda manche con il rischio di non vedere nemmeno un’italiana tra le trenta.

In campo maschile, invece, fari puntati soprattutto su Alex Vinatzer, reduce da una bella Top-10 in gigante a Soelden. L’altoatesino vuole confermarsi anche tra i rapid gates, dove può sempre succedere di tutto. Attenzione anche al ritorno di Tommaso Sala, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori tutta la scorsa stagione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile e maschile di Levi, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO LEVI 2025

Sabato 15 Novembre

11.00 Prima manche slalom femminile Levi (Finlandia)

14.00 Seconda manche slalom femminile Levi (Finlandia)

Domenica 16 Novembre

11.00 Prima manche slalom maschile Levi (Finlandia)

14.00 Seconda manche slalom maschile Levi (Finlandia)

SLALOM LEVI 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.