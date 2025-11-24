Coppa del Mondo sci alpino Copper Mountain 2025: programma, orari, tv, streaming. Gare anche infrasettimanali!

I verdetti maturati nel fine settimana Gurgl sono stati rapidamente archiviati. La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si sposta negli Stati Uniti per la prima grande trasferta stagionale. Sarà Copper Mountain (Colorado) la sede prescelta per ospitare un’intensa quattro giorni di gare che terrà gli appassionati con il fiato sospeso.

I primi a scendere in pista saranno gli uomini. Ad aprire le danze, giovedì 27 novembre alle ore 19.00 italiane (le ore 11.00 locali), sarà il superG maschile, gara di apertura della specialità. Si prosegue venerdì 28, con il secondo slalom gigante della stagione. Vedremo se Odermatt inizierà l’ennesima cavalcata solitaria o qualcuno riuscirà a fermare la sua corsa. La prima manche è in programma alle ore 18.00, mentre la seconda partirà alle ore 21.00.

Il fine settimana sarà interamente dedicato alle donne. Sabato 29 novembre sarà il momento del secondo slalom gigante stagionale. La gara inizierà con la prima manche fissata per le ore 18.00, la seconda partirà alle ore 21.00. Il fitto programma di Copper Mountain si chiuderà con lo slalom femminile di domenica 30 novembre. La prima manche è prevista alle ore 18.00, la seconda è in calendario alle ore 21.00. Il tema dominante è sempre lo stesso: sarà l’ennesimo monologo di Mikaela Shiffrin?

Come seguire l’evento in tv? Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO COPPER MOUNTAIN 2025 (orari italiani)

Giovedì 27 novembre

Ore 19.00 superG maschile

Venerdì 28 novembre

Ore 18.00 prima manche gigante maschile

Ore 21.00 seconda manche gigante maschile

Sabato 29 novembre

Ore 18.00 prima manche gigante femminile

Ore 21.00 seconda manche gigante femminile

Domenica 30 novembre

Ore 18.00 prima manche slalom femminile

Ore 21.00 seconda manche slalom femminile

PROGRAMMA COPPER MOUNTAIN 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.