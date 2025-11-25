Coppa del Mondo biathlon Oestersund 2025: programma, orari, tv, streaming

Da sabato 29 novembre a domenica 7 dicembre si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: ad Oestersund, in Svezia, saranno in programma le staffette, sia di genere che miste, le individuali, le sprint e gli inseguimenti.

Le staffette di genere si disputeranno sabato 29 novembre, mentre quelle miste andranno in scena domenica 30. Dopo un giorno di riposo si ripartirà con le individuali, in programma martedì 2 e mercoledì 3 dicembre. Dopo un altro giorno di stop saranno in calendario le sprint, previste venerdì 5 e sabato 6, e gli inseguimenti, che si correranno entrambi domenica 7.

Le gare della tappa di Oestersund, in Svezia, della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon non saranno trasmesse in diretta tv, ma saranno fruibili in diretta streaming su discovery+, Eurosport (canali precisi da definire) e DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026

Oestersund (Svezia)

Sabato 29 novembre

13:15 Staffetta 4×6 km femminile

16:55 Staffetta 4×7.5 km maschile

Domenica 30 novembre

14:00 Staffetta single mixed

16:40 Staffetta mista

Martedì 2 dicembre

15:30 15 km individuale femminile

Mercoledì 3 dicembre

15:30 20 km individuale maschile

Venerdì 5 dicembre

16:00 7.5 km sprint femminile

Sabato 6 dicembre

16:30 10 km sprint maschile

Domenica 7 dicembre

13:15 10 km inseguimento femminile

15:20 12.5 km inseguimento maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Eurosport (canali precisi da definire), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.