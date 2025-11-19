Coppa Davis, Italia-Austria 2-0: Flavio Cobolli spazza via Misolic e porta gli azzurri in semifinale!

Flavio Cobolli porta il secondo punto e la semifinale di Coppa Davis 2025 all’Italia. Prova di grande sostanza del numero 3 d’Italia (e 1 in questa fattispecie) a Bologna, dove Filip Misolic deve cedere per 6-1 6-3. Finisce dunque la corsa dell’Austria, comunque particolarmente lodevole. Per gli azzurri adesso la prova rappresentata dal Belgio, che ieri ha sconfitto la Francia. L’appuntamento è per venerdì alle 16:00.

Pronti via, e non si fa neppure in tempo a scendere in campo (e a salutare Marco Belinelli, “padrone di casa” del sorteggio prepartita) che già arriva il break a zero da parte di Cobolli, decisamente carico contro un tennis come quello di Misolic che sa cosa fare da fondo e in difesa. La spinta del capitolino continua anche dopo, perché nel giro di 15 minuti i break di vantaggio sono due, con il secondo che arriva in virtù di un doppio fallo dell’austriaco. Questi, però, va 0-40 nel game successivo, solo che tra spinta di dritto e ottimo servizio Cobolli rimette in piedi tutto, come anche sulla quarta palla break (prima vincente). Risolta, anche se in modo complicato, la questione 4-1, lo 0-40 stavolta va nelle mani di Flavio, che al secondo set point chiude: sono bastati 29 minuti.

Per Cobolli non è finita qui: da un game che sembra vinto per Misolic ne nasce, invece, una gran lotta al termine della quale è l’italiano a mettere insieme una risposta di dritto poderosa che neanche lascia il tempo all’austriaco di uscire dal servizio. 2-0, e 3-0 nel breve termine. Il quarto gioco vede un attimo di calo da parte di Cobolli, che deve concedere una palla break, salvo poi ritrovare la prima sulla T. Non ci sono sostanzialmente più problemi di qui in avanti, e perciò in un’ora e 5 minuti arriva la conclusione.

Cobolli mette insieme una prestazione d’autore, condita dal 62,3% di prime in campo e da otto ace (gli stessi di Misolic, che però non regge di fronte alla maggior qualità tennistica dell’azzurro). Per l’Italia è la quarta semifinale di Davis consecutiva. L’arena di Bologna si gode un pomeriggio relativamente tranquillo, tra due giorni ci sarà il ritorno in campo.