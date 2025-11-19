Coppa Davis, Italia-Austria 1-0: Matteo Berrettini non sbaglia e liquida Rodionov in una partita non banale

Buona la prima per l’Italia alle finali di Coppa Davis 2025. Matteo Berrettini regala il primo punto alla squadra azzurra nella sfida con l’Austria, superando in due set Jurij Rodionov con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Il romano ha giocato un ottimo primo set e poi è riuscito a tirarsi fuori dalle difficoltà nel secondo. Importante comunque per Matteo aver vinto e trovato il feeling con il campo anche in vista si spera degli impegni dei prossimi giorni.

Con la vittoria di Berrettini l’Italia ha l’occasione di chiudere la contesa con l’Austria già dal prossimo singolare, quando scenderà in campo Flavio Cobolli contro Filip Misolic, numero 79 della classifica mondiale. Il pronostico è ovviamente tutto a favore dalla parte dell’azzurro, che con un successo darebbe il 2-0 alla squadra azzurra e dunque la qualificazione alla semifinale contro il Belgio.

Tornano ai numeri della partita Berrettini ha concluso con sette ace contro i quattro di Rodionov. Entrambi hanno ottenuto molto con la prima vincendo rispettivamente il 79% e il 78% con questo colpo. Sono diciotto i vincenti dell’azzurro rispetto agli undici dell’austriaco, mentre sono stati ventidue gli errori non forzati di Matteo rispetto a Rodionov.

Avvio di partita dove si segue l’andamento dei turni di servizio e con un Rodionov che tiene una percentuale altissima di prime in campo. Nel settimo gioco Berrettini si trova ad affrontare una palla break, ma l’annulla con un ace esterno sulla riga. Nel game successivo è poi il romano a procurarsi l’occasione per il break e la sfrutta con una bordata di dritto che porta poi Rodionov all’errore. L’azzurro si va poi a prendere così il primo set in suo favore per 6-3.

Nel secondo set il gioco si interrompe nel secondo gioco a causa di un problema all’illuminazione, che lascia fermi per un quarto d’ora i giocatori. Al rientro dalla lunga pausa ci sono alcuni game interlocutori, anche se Berrettini sbaglia molto di dritto. Un colpo che tradisce ancora l’azzurro nel sesto game, compreso l’errore sulla palla break in favore di Rodionov, che poi allunga sul 5-2. Berrettini reagisce e nel nono game si procura due palle del controbreak e sulla seconda Rodionov spara fuori il dritto. Nel decimo game l’azzurro si trova sotto 0-40, ma con tanto cuore e con cinque prime consecutive risale clamorosamente e pareggia sul 5-5, quando la situazione sembrava disperata. Il set scivola al tie-break, che riesce ad allungare sul 5-2 e poi a chiudere sul 7-4. L’Italia è 1-0!