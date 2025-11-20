Coppa Davis, Etcheverry piega Struff e firma l’1-0 dell’Argentina sulla Germania

Nell’incontro di apertura dell’ultimo quarto di finale della Final Eight di Coppa Davis Tomas Martin Etcheverry piega Jan-Lennard-Struff 7-6(5) 7-6(7) in due ore e tre minuti e firma il vantaggio dell’Argentina sulla Germania. Tra pochi minuti Alexander Zverev entrerà in campo per sfidare Francisco Cerundolo e provare a rimettere il confronto in parità.

La partita si apre con il break firmato in apertura da Struff che, alla seconda opportunità, firma l’1-0 con la volée di diritto, vantaggio consolidato dal turno di servizio difeso a zero. Il sudamericano prova ad entrare in partita con il punto del 2-1, il rivale risponde ai vantaggi con la demi-volée di rovescio vincente del 3-1 e non sfrutta tre opportunità per il 4-1.

Etcheverry capitalizza il primo turno di servizio in cui il rivale non è impeccabile, entra nello scambio, ottiene a zero il break del 4-4 e, con il terzo gioco consecutivo, opera il sorpasso con il 5-4. Nessuno dei due riesce a sopravanzare l’avversario e il 6-6 diventa una conseguenza naturale. Il tie-break si apre con tre minibreak, il primo ad allungare è l’argentino con l’ace del 3-1, vantaggio ulteriormente consolidato dall’errore del tedesco per il 5-2. Etcheverry, alla seconda opportunità, sancisce il definitivo 7-3 con la puntuale chiusura a rete.

Il tedesco tiene il servizio di apertura a 30, il numero 60 ATP, dopo aver annullato tre palle break, impatta con l’ace sull’1-1. I due contendenti proseguono il loro duello nel rispetto dei turni di servizio con il tedesco più autorevole dell’avversario nei suoi game. Il sudamericano si salva ai vantaggi nel decimo gioco e risponde al rapido 6-5 dell’avversario con l’ace del 6-6. L’equilibrio si rompe nel settimo punto con la risposta di diritto vincente che consegna il 4-3 a Struff, il rivale replica con l’immediato 4-4. Il numero due della squadra argentina si procura il match point con l’ace del 6-5, ma il suo pallonetto termina lungo. Il giocatore teutonico si procura set point che non trasforma spedendo il rovescio in rete. Etcheverry scaglia l’ennesimo ace per la seconda palla match e chiude con il diritto al volo del decisivo 9-7.

Etcheverry chiude la sua eccellente prestazione al servizio con 23 ace, due doppi falli e il 72% di prime. L’argentino vince il 79% di punti sulla prima di servizio e salva sette palle break sulle otto concesse. Il sudamericano si aggiudica il computo totale dei punti 85-81 e supera il rivale grazie ai dodici punti in più vinti in battuta.