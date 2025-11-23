Coppa Davis e BJK Cup: Italia campione del mondo con uomini e donne per la seconda volta di fila! Impero azzurro!

L’Italia ha completato una stagione da favola con le squadre di tennis, vincendo la Coppa Davis dopo il trionfo di un paio di mesi fa in BJK Cup. Lo scorso 21 settembre le donne si imposero a Shenzhen (Cina) al termine di un’autentica cavalcata, culminata con il trionfo sugli USA nell’atto conclusivo dopo aver prevalso con le padrone di casa e l’Ucraina nei turni precedenti.

Jasmine Paolini vinse tutti i propri singolari (contro Wang Xinyu, Elina Svitolina e Jessica Pegula) e insieme a Sara Errani dettò legge nel doppio decisivo contro le ucraine Kichenok/Kostyuk, mentre Elisabetta Cocciaretto si inventò due numeri da urlo contro Yuan Yue e soprattutto Emma Navarro. Le ragazze di Tathian Garbin hanno saputo difendere il prestigioso trofeo su cui avevano già messo le mani nella passata stagione.

Il 23 novembre, invece, gli uomini hanno alzato al cielo la mitica Insalatiera per la terza volta consecutiva: nel 2023 e nel 2024 era stato determinante lo zampino messo da Jannik Sinner, questa volta ci hanno pensato Matteo Berrettini e Flavio Cobolli a dettare legge sul cemento indoor di Bologna, imponendosi i tutti i rispettivi singolari. Austria, Belgio e Spagna si sono inchinate al cospetto dei ragazzi di Filippo Volandri e così l’apoteosi si è materializzata nel capoluogo emiliano.

Il finalista di Wimbledon 2021, attuale numero 56 del ranking ATP, ha sempre prevalso in due set contro Jurij Rodionov, Raphael Collignon e Pablo Carreno Busta. Il laziale, numero 22 del mondo, ha invece travolto Filip Misolic e ha poi inscenato due autentiche battaglie contro Zizou Bergs e Jaume Munar, nel pieno solco del pathos della Coppa Davis dei tempi andata. L’Italia si è così laureata Campione del Mondo con entrambe le squadre: questo è infatti il titolo che, da regolamento, spetta a chi conquista l’Insalatiera e la BJK Cup.