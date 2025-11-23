Coppa Davis 2026, sorteggiato il primo turno. Italia esentata, spicca Canada-Brasile

Il sorteggio delle qualificazioni della Coppa Davis 2026 di tennis traccia la strada verso la Final Eight del prossimo anno, che si svolgerà ancora a Bologna: per questo motivo l’Italia, in qualità di Paese ospitante, è ammessa di diritto alle Finals e non disputerà i due turni delle qualificazioni.

Il primo turno andrà in scena al termine degli Australian Open, nel fine settimana dal 6 all’8 febbraio (tie previsti il 6-7 o il 7-8, ed a scegliere sarà il Paese ospitante), mentre il secondo turno si disputerà dopo gli US Open, nel fine settimana del 18-20 settembre (tie il 18-19 o il 19-20, con le medesime regole).

Spiccano tra gli accoppiamenti del primo turno Canada-Brasile ed India-Paesi Bassi, ma si preannunciano interessanti anche Cile-Serbia, Ungheria-Stati Uniti e Norvegia-Gran Bretagna. Altri tie rilevanti sono Ecuador-Australia, Corea del Sud-Argentina e Cechia-Svezia.

I possibili incroci del secondo turno, invece, indicano che la Spagna, che ha avuto un bye al primo turno essendo arrivata in finale con l’Italia in questa edizione, potrebbe incrociare la Serbia. Altri possibili tie sono Australia-Gran Bretagna, Paesi Bassi-Argentina, Stati Uniti-Cechia e Francia-Canada.

TABELLONE COPPA DAVIS 2026

Spagna (1) bye

Cile-Serbia (14)

Germania (2)-Perù

Croazia (13)-Danimarca

Ecuador-Australia (3)

Norvegia-Gran Bretagna (12)

Bulgaria-Belgio (4)

Giappone-Austria (11)

India-Paesi Bassi (5)

Corea del Sud-Argentina (10)

Ungheria-Stati Uniti (6)

Cechia (9)-Svezia

Francia (7)-Slovakia

Canada (8)-Brasile