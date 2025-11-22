Coppa Davis 2025, Zverev non sbaglia contro Munar. Sarà il doppio a decidere Germania-Spagna

Alexander Zverev tiene ancora una volta in vita la Germania. Il numero uno tedesco vince con tanta fatica il suo singolare contro Jaume Munar in due set con il punteggio di 7-6 7-6 praticamente allo scoccare delle due ore. La Germania trova così il punto del pareggio contro la Spagna e per conoscere la seconda finalista della Coppa Davis 2025 ci sarà bisogno del doppio. In campo scenderanno sicuramente Kevin Krawietz e Tim Puetz per i tedeschi, mentre Marcel Granollers e Pedro Martinez per gli spagnoli. Può davvero succedere di tutto e intanto l’Italia attende.

Sono stati ben tredici gli ace di Zverev contro i nove comunque di un ottimo Munar. Il tedesco ha ottenuto il 76% dei punti quando ha servito la prima contro il 75% dell’avversario. Sono stati undici i vincenti di Zverev contro i dieci dello spagnolo, con il tedesco che ha più errori non forzati (14-7).

Dopo aver tenuto il suo primo game al servizio ai vantaggi, Zverev riesce a strappare il servizio all’avversario nel terzo gioco, portandosi così avanti nel set. Munar, però, non molla e nel sesto game si procura e sfrutta subito la chance di controbreak, complice l’errore di dritto da parte del tedesco. Il set non ha più scossoni e scivola verso il tie-break, che vede subito Zverev allungare e poi andare a chiudere comodamente sul 7-2.

Nonostante il set perso, lo spagnolo continua a tenere testa al numero tre del mondo e nel terzo game ecco che si procura due palle break. Sulla prima arriva il servizio vincente di Zverev, ma sulla seconda il tedesco sbaglia e Munar passa avanti. Come era accaduto nel primo set, ma stavolta a parti invertite, il controbreak arriva nel sesto game, con Zverev che va a chiudere con lo schiaffo al volo. Si segue l’andamento dei turni di servizio e si arriva ancora al tie-break. Munar viene tradito dal dritto e Zverev allunga sul 6-3. Munar annulla i primi due match point, ma sul terzo Zverev chiude con la combo servizio-smash e regala il pareggio alla Germania.