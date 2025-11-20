Coppa Davis 2025, Munar tiene in vita la Spagna. Batte Lehecka e porta la sfida al doppio

Jaume Munar tiene in vita la Spagna alle finali di Coppa Davis 2025. Con una prestazione fenomenale il numero 36 del mondo regala il punto del pareggio alla sua nazionale contro la Cechia, battendo clamorosamente Jiri Lehecka in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in appena un’ora e ventidue minuti di gioco. Sicuramente una grande sorpresa, ma Munar ha giocato benissimo contro un Lehecka invece totalmente bloccato probabilmente dalla pressione di poter dare la qualificazione alla semifinale alla sua nazionale.

Questa è la prima vittoria della carriera in Davis per Munar, che ha tenuto percentuali altissime con la prima di servizio, visto che ha vinto l’87% dei punti giocati con questo colpo. A Lehecka non sono bastati nove ace, con il ceco che ha davvero commesso troppi errori e non è riuscito a sfruttare l’unica chance offerta dalla spagnolo.

In avvio di partita si segue l’andamento dei turni di servizio con la partita che scorre via velocemente. La svolta arriva nel sesto game quando Munar riesce a procurarsi due palle break. Sulla prima Lehecka trova un gran dritto vincente, ma sulla seconda il ceco commette un disastroso doppio fallo, che permette allo spagnolo di allungare. Munar non concede occasioni e chiude a zero il nono gioco, andando a prendersi il set sul 6-3.

Dopo aver perso il primo set, Lehecka comincia in modo disastroso anche il secondo set. Il ceco infatti si trova subito sotto 15-40 e sulla seconda palla break Munar sfonda con il rovescio, portandosi immediatamente avanti. Nel sesto gioco Lehecka ha una grande occasione, visto che ha due palle del controbreak, ma il ceco non riesce a sfruttarle. Munar rimonta e poi nel decimo game è solidissimo al servizio e chiude con una gran prima vincente sul 6-4. La Spagna pareggia e può continuare a sognare.

Adesso il quarto tra Spagna e Cechia si deciderà al doppio. Da capire se i capitani confermeranno le coppie iniziali. Sicuramente la Spagna sceglierà Marcel Granollers e potrebbe esserci Pedro Martinez con lui, mentre i cechi da capire cosa faranno, con Mensik che potrebbe tornare in campo anche in doppio insieme sicuramente a Tomas Machac.