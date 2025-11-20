Coppa Davis 2025: Mensik non fa sconti a Carreno Busta e porta avanti la Cechia

La Cechia va avanti nel terzo quarto di finale di Coppa Davis 2025. Jakub Mensik mette insieme una performance di assoluto rilievo in un’ora e 39 minuti, battendo Pablo Carreno Busta per 7-5 6-4 e portando così la sua squadra sull’1-0. Tra poco il momento di Jiri Lehecka, che se la vedrà con Jaume Munar.

Giornata che comincia molto presto (alle 10), ma che vede i due giocatori regalare già parecchio spettacolo. Servono i vantaggi (e tre ace) a Mensik per tenere il primo game, poi i due tengono con tranquillità abbastanza relativa fino al 3-3. C’è però un primo fatal intervento del nastro, che mette Carreno Busta nelle condizioni di passare con il dritto e siglare il 4-3. Prontissima la reazione di Menik, che gioca bene in risposta e di rovescio, poi approfitta di un rovescio lungo del suo avversario e pareggia i conti. Si va sempre più vicini al tie-break, ma il ceco di arrivarci non ne ha tanta voglia: set point con gran rovescio lungolinea, annullato da un punto irreale di Carreno Busta che si allunga per giocare due passanti e chiude vicino alla rete. Al terzo set point, però, un gran dritto lungolinea consegna a Mensik il 7-5.

Il giocatore di Prostejov, peraltro, non si risparmia in fatto di ace, dato che ne tira giù 10 nel primo set (e saranno 20 alla fine). Fino al 2-3 in favore del ceco non ci sono particolari problematiche per nessuno dei due, ma proprio qui arrivano due palle break in suo favore. Lo spagnolo deve superarsi per riuscire a sventare il pericolo con un giocatore che, oggi, ha più armi rispetto alle sue. La situazione rimane ad alto tasso di spettacolarità in alcune occasioni, ma la resa dei conti diventa sempre quella buona per il giovane già vincitore del Masters 1000 di Miami. Il dritto, contemporaneamente, abbandona Carreno Busta, e sul 5-4 ci sono due match point per Mensik. Il nastro torna a essere protagonista, aggiustando la palla a favore del dritto di Mensik che non si fa pregare e porta a casa l’intera posta.

Come si diceva, sono 20 gli ace messi a segno da Mensik, il che è importante nel momento in cui la percentuale di prime è del 64,7% (66,7% Carreno Busta). Del resto il ceco non rischia mai granché sulla propria battuta: a parte il primo game, non deve mai far ricorso agli effetti speciali per tenere la battuta.