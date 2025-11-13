Coppa Davis 2025, Lorenzo Musetti non ci sarà: “Quest’anno non farò parte della squadra”

Lorenzo Musetti, dopo la sconfitta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ne ha sancito l’eliminazione alle Nitto ATP Finals, ha annunciato in conferenza stampa che non giocherà le Davis Cup Finals, in programma a Bologna la prossima settimana, ponendo così fine alla sua stagione.

Il toscano spiega le condizioni fisiche in cui è arrivato a giocarsi il match decisivo per il passaggio del turno contro lo spagnolo Carlos Alcaraz: “La stanchezza fisica c’era ed era difficile smaltire la stanchezza delle settimane passate in un giorno. Sapevo che oggi avrei dovuto fare un miracolo, nel secondo set sono crollato“.

Musetti sta anche per diventare padre per la seconda volta: “Vista la mia condizione fisica, ho parlato con Filippo (Volandri, ndr): rinuncerò alla Coppa Davis, sia per la stanchezza che per la condizioni familiari. Con un approccio fisico migliore avrei provato a giocarla: mi dispiace, ma quest’anno non farò parte della squadra“.