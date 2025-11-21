Coppa Davis 2025, l’Italia a caccia della terza finale. C’è l’ostacolo Belgio

A Bologna torna in campo l’Italia ed in palio c’è la terza finale di Coppa Davis consecutiva per gli azzurri. La squadra di Filippo Volandri affronterà oggi pomeriggio (si comincia dalle 16.00) il Belgio in una sfida che la vede favorita, ma attenzione che i nostri avversari sono davvero ostici e hanno già sovvertito i pronostici nel quarto di finale contro la Francia.

Il capitano azzurro dovrebbe confermare le stesse scelte della netta vittoria contro l’Austria. Nel primo singolare, dunque, verrà schierato Matteo Berrettini, che ha subito un compito decisamente importante contro Raphael Collignon. Sulla carta il romano non dovrebbe avere problemi, ma poi c’è il campo e l’atmosfera della Coppa Davis, che ha trasformato finora completamente il belga, eroe prima in Australia (ha battuto De Minaur) e poi anche con la Francia (vittoria in rimonta su Moutet).

Il match di Berrettini può davvero indirizzare l’intera contesa, visto che nel secondo singolare si affronteranno Flavio Cobolli e Zizou Bergs e l’eventuale 1-0 per una o l’altra squadra cambia sicuramente lo stato d’animo dei giocatori. I due si ritrovano contro un anno dopo proprio la sfida giocata a Bologna e vinta al terzo dal belga, con il romano che era crollato di testa nel terzo. Cobolli, però, ha decisamente convinto contro Misolic sia sul piano del gioco sia sul piano caratteriale, ma anche Bergs ha vinto un gran match in due set con Rinderknech. La sensazione è che possa essere una sfida decisamente equilibrata.

Rispetto alla sfida con l’Austria salgono sicuramente le quotazioni per un possibile approdo al doppio decisivo. In questo caso scenderebbero in campo due coppie decisamente collaudate. L’Italia si affiderà a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci da una buonissima stagione e dalla semifinale raggiunta alle Finals; mentre il Belgio andrebbe a schierare Joran Vliegen e Sander Gillè, due specialisti che hanno giocato per tanti anni insieme. Gli azzurri sarebbero favoriti, ma in un eventuale scontro decisivo sono tanti i fattori che entrerebbero in gioco, con tutta la pressione sicuramente sulla coppia italiana.