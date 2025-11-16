Coppa Davis 2025, il tabellone dell’Italia: esordio contro la rivelazione, possibile semifinale contro i rivali storici

La stagione tennistica sta volgendo al termine. Questa sera ci sarà l’attesissimo ultimo atto delle ATP Finals 2025 con in palio il titolo tra i due grandi rivali, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Dopo che sarà calato il sipario a Torino, si alzerà quello a Bologna per le finali della Coppa Davis 2025, con l’Italia che si presenta davanti ai suoi tifosi per andare a caccia di uno storico tris. Filippo Volandri, però, ha dovuto più volte cambiare le sue idee, trovandosi con una squadra decisamente diversa rispetto alle due che sono riuscite a conquistare la coppa. All’assenza già annunciata di Jannik Sinner, si è aggiunta anche quella di Lorenzo Musetti, comunicata proprio alle Finals, dunque il capitano azzurro ha convocato al posto del toscano Lorenzo Sonego, che si è così aggiunto a Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Mancano il numero uno e numero due d’Italia, ma la squadra azzurra è comunque competitiva e può dire la sua anche per un nuovo terzo trionfo. Cobolli, Berrettini e Sonego si giocheranno i due posti in singolare, con una scelta che davvero verrà presa all’ultimo sulla base dello stato di forma e degli allenamenti, anche se i due romani restano in vantaggio sul piemontese. In doppio pochi dubbi e anzi una solida certezza come la coppia Bolelli/Vavassori.

L’Italia comincerà il suo cammino contro l’Austria, grandissima sorpresa di questa edizione della Davis. Una formazione che non deve incutere troppo timore agli azzurri, visto che il numero uno in singolare sarà Filip Misolic, 80 del ranking mondiale. Attenzione comunque a non sottovalutare gli austriaci, che non avranno nulla da perdere e possono comunque contare su un buon doppio, quello composto da Lucas Miedler ed Alexander Erler.

In semifinale ci potrebbe essere uno scontro con una grande rivale come la Francia, anche se prima i transalpini dovranno avere la meglio del sempre ostico Belgio, capace già di eliminare l’Australia a casa sua. Arthur Rinderknech e Ugo Humbert saranno i due singolaristi, mentre i belgi schiereranno Zizou Bergs e Raphale Collignon. Attenzione che può anche essere una sfida che può finire al doppio dove a quel punto la coppia Gille/Vliegen potrebbe anche dare il punto decisivo al Belgio.

L’Italia è sulla carta superiore ad Austria, Francia e Belgio, dunque con la possibilità concreta di raggiungere la sua terza finale consecutiva. Nell’ultimo atto gli azzurri potrebbero trovarsi di fronte delle potenze come la Spagna di Carlos Alcaraz e la Germania di Alexander Zverev (probabile un loro super scontro in semifinale), con gli spagnoli comunque chiamati ad un difficile quarto di finale con la Cechia, vera outsider di queste finali. Difficile, invece, che i tedeschi possano cadere con l’Argentina.

TABELLONE ITALIA COPPA DAVIS 2025

QUARTI DI FINALE – Austria

SEMIFINALE – vincente Francia-Belgio

FINALE – una tra Spagna, Cechia, Germania, Argentina