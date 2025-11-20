Coppa Davis 2025, il doppio sorride alla Spagna: Granollers/Martinez battono Machac/Mensik e iberici in semifinale

Non era stato un avvicinamento facile per la squadra spagnola di tennis capitanata da David Ferrer. Il forfait del n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, aveva messo in una situazione di emergenza le Furie Rosse che, con soli quattro elementi, ha affrontato la Cechia nel quarto di finale della Final Eight di Coppa Davis a Bologna.

Perso il primo singolare, gli iberici si sono prodotti in una rimonta come era già accaduto nell’ultimo turno di qualificazione a Marbella contro la Danimarca. La vittoria di Jaume Munar contro Jiri Lehecka è valsa l’1-1. È spettato alla coppia formata da Marcel Granollers e Pedro Martinez completare l’opera, piegando il duo dei singolaristi cechi composto da Jakub Mensik da a Tomas Machac.

Gli spagnoli l’hanno spuntata in due tie-break (7-6 (8) 7-6 (8)) in 2 ore e 5 minuti di partita e tanti rimpianti per la compagine guidata da Tomas Berdych. La Spagna, priva di Alcaraz, raggiunge dopo sei anni le semifinali di Coppa Davis e giocherà contro la formazione vincente tra la Germania e l’Argentina.

Nel primo set Martinez e Granollers cominciano bene, mettendo in mostra una buona amalgama e approfittando dello scarso feeling nei pressi della rete di Mensik. Il break arriva nel terzo game. Machac ci mette una pezza nel sesto gioco. Con alcune risposte fenomenali del n.32 del mondo (in singolare), c’è il contro-break. Ancora qualche incertezza di troppo dei due singolaristi della Cechia, costretti a salvare due palle break nel nono game. Nel tie-break, Mensik e Machac prendono il largo, avendo sulla racchetta ben tre set-point. Manca però concretezza e nell’arrivo in volata sono gli spagnoli a spuntarla 10-8.

Nel secondo set sono i servizi a dominare la scena, ma lo spartito non cambia: Mensik è l’anello debole della coppia ceca e spetta a Machac salvare la situazione. È quanto accade nell’ottavo game, con due palle break annullare. I cechi anche hanno un’opportunità di break nell’undicesimo game, ma manca il colpo risolutivo. Altro tie-break e nuova altalena di emozioni in cui la chiusura della partita è emblematica sul doppio fallo del citato Mensik. 10-8 e uomini di Ferrer in festa.