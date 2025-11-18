Coppa Davis 2025, i precedenti degli azzurri contro i giocatori dell’Austria

Andiamo a scoprire i precedenti dei giocatori dell’Italia contro quelli dell’Austria in vista del confronto di Coppa Davis 2025 valevole per i quarti di finale di scena domani a Bologna. Si pone subito una precisazione: non verranno indicati quelli relativi ai doppi, in quanto Bolelli/Vavassori ed Erler/Miedler non si sono mai affrontati, tecnicamente, con queste formazioni. Ci sono stati numerosi confronti con tre di loro presenti e il quarto (a rotazione) mancante.

Va subito detto che i precedenti tra azzurri ed austriaci si contano praticamente sulle dita di una mano. Anzi, c’è uno che non ha affrontato nessuno degli austriaci portati da Jurgen Melzer. Si tratta di Matteo Berrettini, che qualora dovesse essere schierato avrà in ogni caso una prima volta.

Flavio Cobolli, invece, ha un record di 1-0 teorico contro Filip Misolic. Teorico perché quello reale è 1-1, legato a un precedente di un torneo ITF ad Antalya nel 2020 perso 6-4 6-0. Era un altro Cobolli, chiaramente, e la situazione è ora ben diversa. A Bucarest, quest’anno, a livello di quarti è arrivato un 7-6(5) 6-4 sulla strada del titolo. Contro Lukas Neumayer, invece, ha incrociato la racchetta al Challenger di Stettino (Szczecin) 2023, vincendo nei quarti al tie-break del terzo set, 6-3 1-6 7-6(4). Risale al Challenger di Forlì (il secondo dei due di quell’anno) l’unica volta contro Jurij Rodionov, era un quarto di finale che finì 6-4 6-2 per l’austriaco e l’ATP conteggia “a parte”. Esiste anche un precedente contro Lucas Miedler quando ancora frequentava il singolare: qualificazioni dell’ATP 250 di Firenze 2022, vinse Flavio 6-4 7-6(5).

Lorenzo Sonego, invece, ha affrontato Jurij Rodionov nel 2018, vale a dire in un’epoca in cui stava facendosi largo. Era il 2° turno delle qualificazioni a Kitzbuhel e terminò 6-1 6-4 per l’austriaco. Anche per lui precedente contro Miedler. Vale la pena ricordarlo perché risale all’ATP 500 di Vienna 2020. Finì 6-4 6-3 per il torinese, che poi entrò nel tabellone e, nei quarti di finale, lasciò soltanto tre game a Novak Djokovic in una partita di cui si è detto e scritto di tutto.