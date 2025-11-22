Coppa Davis 2025: Carreno Busta raccoglie gli errori di Struff, Spagna avanti sulla Germania

Spagna avanti 1-0 nella seconda semifinale di Coppa Davis 2025. La selezione iberica si giova del 6-4 7-6(6) di Pablo Carreno Busta su Jan-Lennard Struff, che nei momenti decisivi semplicemente scompare dal campo e s’infila in un vortice di errori gratuiti. Sarà Alexander Zverev a cercare di portare la Germania al doppio: dovrà battere Jaume Munar.

Prime fasi che si aprono nell’immediato segno della speranza per Struff, che da fondo riesce ad avere capacità di spingere maggiormente: c’è il break a 30 ed il 2-1 a favore del tedesco. Carreno Busta, però, approfitta di qualche rischio di troppo da parte del suo avversario per riprendersi il maltolto con un dritto vincente. I due, successivamente, non si danno praticamente più fastidio molto a lungo in tempi brevi, nel senso che sul 4-4 ci si arriva in 28 minuti. Ancora Struff, però, paga un passaggio a vuoto rilevante che gli costa sostanzialmente il set intero: 6-4 per Carreno Busta.

Il secondo parziale vede Struff avere subito una palla break, sulla quale puntualmente il servizio dello spagnolo torna a funzionare. Ancora sul 2-2 una chance per il tedesco c’è, anche in questo caso senza altri esiti causa ottimo rendimento alla battuta di Carreno Busta. Sul 4-5 arrivano tre match point per l’iberico, che Struff riesce ad annullare con un ace, uno schema servizio-dritto e un servizio e volée di dritto. Inevitabile perciò l’arrivo al tie-break, che assume subito contorni tedeschi quando Struff ribalta uno scambio incredibile per andare subito avanti di un minibreak. Sembra una cavalcata, la sua, fino al 6-1, ma di lì succede l’incredibile. Il tedesco inizia a sbagliare di tutto, perde cinque set point di fila, poi sbaglia di dritto anche sul quarto match point per Carreno Busta e deve vedere lo spagnolo festeggiare.

Spagna che, dunque, si ritrova vicina al ritorno in finale, che le manca dal 2019. Che, ironia della sorte, fu il primo anno della riforma voluta l’anno precedente ad Orlando. Questa volta, più delle percentuali, contano i momenti, e Struff avrà di che riflettere per un po’ sui propri attimi decisivi.