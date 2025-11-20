Coppa Davis 2025, Alexander Zverev piega Francisco Cerundolo in due set: Argentina-Germania 1-1

Alexander Zverev fa il suo “dovere” e pareggia il computo nella sfida tra Argentina e Germania. Il n.3 del mondo ha sconfitto, nella sfida tra i n.1 dei quarti di finale della Final Eight di Coppa Davis 2025 a Bologna tra Argentina e Germania, Francisco Cerundolo (n.21 ATP) col punteggio di 6-4 7-6 (3) in 1 ora e 36 minuti di gioco. Implacabile il tedesco al servizio nel primo set, mentre nel secondo Cerundolo ha di che rammaricarsi per non essere stato lucido nei punti più importanti. 1-1 dunque tra le due formazioni e sarà il doppio a determinare chi di queste due squadre affronterà la Spagna in semifinale.

Nel primo set Zverev detta i ritmi della partita con autorevolezza. Il teutonico fa i buchi per terra alla battuta (77% di prime di servizio in campo, il 94% dei punti vinti, l’80% con la seconda) e manovra splendidamente da fondo, facendo una grande differenza lungo la diagonale di rovescio. In questo modo, arriva il break del quinto game in favore di Sascha. Strappo decisivo ai fini della frazione, vinta dal nativo di Amburgo 6-4 e senza concedere palle del contro-break.

Nel secondo set il rendimento alla battuta di Zverev cala (68% di prime di servizio in campo, 78% dei punti vinti, 62% con la seconda), mentre quello dell’argentino sale (69% di prime in campo, il 76% dei punti vinti con la prima e il 64% con la seconda). Questa resa va un po’ a equilibrare l’andamento della frazione, con Cerundolo che non sfrutta alcune mini-chance come nell’ottavo game (15-30) e nel decimo sul 40-40, affondando in rete un rovescio comodo da posizione super favorevole. Nel tie-break il livello di concentrazione di Zverev è massimo e da fondo è un muro. Uno scambio di ben 37 colpi vale il 2-0 al teutonico, che vola poi sul 4-0. Il sudamericano tenta una minima reazione, ma Zverev ha servizio, una solidità col rovescio notevole e chiude 7-3.

Leggendo le statistiche, il n.3 del mondo ha messo a segno 7 ace contro i 5 dell’argentino, mettendo in campo il 71% delle prime e vincendo l’84% dei quindici. Piuttosto alta anche la percentuale di punti vinti con la seconda (67%).