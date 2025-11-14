Conegliano–Scandicci e Milano–Novara: weekend da brividi in A1 donne! E quante sfide salvezza

La decima giornata di Serie A1 Tigotà promette di essere una delle più spettacolari dell’intera stagione, con un programma ricchissimo che incrocia big match da alta quota, derby incandescenti e sfide salvezza da brividi. Il massimo campionato femminile entra infatti nel cuore del girone d’andata con una serie di partite che possono ridisegnare la classifica: in vetta Conegliano e Scandicci si affrontano in una sfida che profuma di finale Scudetto, mentre al Forum di Assago Milano e Novara daranno vita a una notte di volley da record.

Ma la giornata offre molto altro: a Firenze va in scena un confronto diretto tra squadre in cerca di continuità, a Villafranca Piemonte Monviso e Bergamo si giocano punti vitali nella lotta salvezza, mentre il derby piemontese tra Cuneo e Chieri mette in palio ambizioni playoff. Completano il quadro il derby marchigiano ad alta intensità tra Vallefoglia e Macerata, e il duello delicatissimo del Pala Barton, dove Perugia e San Giovanni in Marignano incrociano destini opposti.

Prima contro seconda, imbattuta contro inseguitrice: il meglio del volley femminile italiano (e non solo) si ritrova domenica alle 16 al Palaverde di Villorba per la supersfida tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, decima giornata di Serie A1 Tigotà. Un big match che promette spettacolo, qualità tecniche ai massimi livelli e un palasport verso l’ennesimo tutto esaurito, per un’atmosfera da anticipo di finale Scudetto. Conegliano guida la classifica a punteggio pieno (29 punti in 10 gare) e continua a mostrare una solidità quasi irreale. Le Pantere di Daniele Santarelli hanno ceduto appena sei set e arrivano dal 3-0 su Macerata, in cui Gabi ha brillato con 16 punti, ben supportata dalle centrali Lubian e Chirichella. Il muro, la regia di Wolosz e la profondità del roster restano certezze assolute.

Scandicci, allenata da Marco Gaspari, è l’unica a tenere il passo: nove vittorie e una sola sconfitta, impreziosite dal recente 3-0 su Chieri. Antropova (20 punti), Skinner (15) e Weitzel (11) guidano un attacco tra i più continui del campionato, sorretto dalla difesa di Castillo e Bosetti. Sarà una partita di contrasti tecnici: ritmo e velocità di Conegliano contro potenza e fisicità di Scandicci, in un confronto che può indirizzare la corsa al vertice e offrire indicazioni decisive anche in ottica playoff. Le due formazioni si conoscono bene e, tra Haak, Gabi, Antropova e Bosetti, lo spettacolo è garantito. Conegliano vuole allungare la sua marcia perfetta; Scandicci sogna il colpo che riaprirebbe il campionato.

Grande pallavolo e cornice da record per la decima giornata di Serie A1 Tigotà, che sabato sera (ore 20.30) vedrà la Numia Vero Volley Milano ospitare la Igor Gorgonzola Novara nella maestosa arena del Forum di Assago. L’evento, annunciato da settimane come uno dei più attesi del girone d’andata, si avvia verso il tutto esaurito, con migliaia di tifosi pronti a vivere una notte di volley ad altissimo livello. La squadra di Lavarini, terza in classifica con 22 punti, arriva al grande appuntamento dopo il convincente 3-1 su Firenze, trascinata da Paola Egonu (21 punti) e Lanier (17). La formazione lombarda, forte di sette vittorie in dieci gare, ha mostrato una crescita costante, basata su potenza offensiva, 14 muri vincenti nell’ultimo match e grande solidità nei momenti chiave. Il Forum rappresenta per Milano una vetrina speciale e un vero test di maturità contro una diretta concorrente.

Dall’altra parte della rete, Novara arriva galvanizzata dal successo al tie-break su Vallefoglia, che ha interrotto una mini-serie negativa. La squadra di Lorenzo Bernardi, quarta con 18 punti ma una gara in meno, ha ritrovato la miglior versione di Ishikawa (20 punti) e Alsmeier (18), decisive nel 3-2 dell’ultima uscita. Il duello tra Egonu e le ex compagne di Nazionale è uno dei temi più attesi della serata. Milano, fin qui impeccabile in casa tra Allianz Cloud e Monza, punta a sfruttare l’entusiasmo del proprio pubblico per consolidare il podio e avvicinare la vetta di Conegliano, ancora imbattuta. Novara, invece, cerca un colpo esterno di prestigio per rilanciare la propria corsa dopo un calendario durissimo, con già Conegliano e Scandicci affrontate nelle prime nove giornate.

Sfida dal sapore pesante in chiave classifica al Pala BigMat, dove domenica alle 17.00 Il Bisonte Firenze ospita l’Eurotek Laica UYBA per la decima giornata di Serie A1 Tigotà. Le toscane di Chiavegatti, seste con 13 punti, vogliono subito rialzarsi dopo il 3-1 incassato a Milano, arrivato però al termine di un periodo positivo fatto di quattro vittorie nelle precedenti cinque uscite. Contro la Vero Volley si sono comunque viste buone cose, con Bukilic (14 punti), Knollema (12) e Malesevic (10) a tenere vivo l’attacco nonostante le difficoltà in ricezione e a muro.

Dall’altra parte una UYBA in ripresa, dodicesima a quota 9 ma reduce dal convincente 3-0 interno su Cuneo, che ha restituito fiducia all’ambiente. La squadra di Barbolini ha trovato certezze nella potenza di Obossa (19 punti) e nella brillantezza di Parra (14), ben supportate dall’esperienza di Gennari, con buone percentuali in attacco e una ricezione più solida rispetto alle ultime uscite. Firenze cercherà di imporre ritmo e continuità davanti al proprio pubblico per consolidare la posizione in zona tranquilla, mentre Busto punta al colpo esterno per agganciare il gruppo di metà classifica e dare continuità alla propria risalita. I tre punti in palio valgono doppio per entrambe.

Sfida dal peso specifico enorme in chiave salvezza al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, dove la Wash4green Monviso Volley ospita la Volley Bergamo nella decima giornata di Serie A1 Tigotà. Le piemontesi di Marchiaro arrivano all’appuntamento con il vento in poppa dopo due successi consecutivi: il 3-1 su Busto e soprattutto la rimonta da 0-2 a San Giovanni in Marignano, trasformata in un 3-2 di carattere grazie ai 23 punti di D’Odorico, ai 12 di Davyskiba e all’impatto di Harbin e Akrari. Monviso, oggi a quota 10 punti, vuole sfruttare il fattore campo per allungare sulla zona calda e consolidarsi a metà classifica.

Bergamo, penultima con 6 punti, arriva invece da un’altra serata amara, il 2-3 interno con Perugia, dove non sono bastati i 28 punti di Kipp e i 27 di una scatenata Montalvo per mettere in cassaforte una vittoria che sembrava vicina sul 2-0. La squadra di Parisi ha mostrato qualità in attacco ma scarsa continuità nei momenti chiave, aspetto da correggere immediatamente in una sfida che vale doppio. A Villafranca si incrociano entusiasmo e bisogno urgente di punti: Monviso sogna l’ulteriore salto di qualità, Bergamo è chiamata a una svolta per non restare invischiata a lungo nella lotta salvezza.

Derby piemontese dal sapore speciale quello tra Honda Cuneo Granda Volley e Reale Mutua Fenera Chieri ’76, in programma domenica alle 17 al Palazzo dello Sport di Cuneo per la 10ª giornata di Serie A1. Le due formazioni arrivano da momenti diversi ma con la stessa necessità di ripartire dopo una sconfitta. Chieri, quinta con 17 punti, vuole rialzarsi dopo il 3-0 subito a Scandicci, match in cui solo Nemeth (22 punti) ha trovato continuità offensiva. La squadra di coach Negro ha fin qui mostrato solidità, con sei vittorie e una crescita costante, ma contro le big ha faticato a reggere il ritmo.

Cuneo, settima a quota 11, è reduce dal 3-0 incassato a Busto Arsizio. Le piemontesi cercano risposte dopo tre ko consecutivi e si affideranno alla vena realizzativa di Pucelj e all’esperienza di Signorile, chiamata a dare ordine a un gruppo capace di buone prestazioni ma altalenante. Il derby mette in palio punti pesanti per la corsa playoff: Chieri parte favorita per rendimento e profondità, ma Cuneo davanti al proprio pubblico è spesso imprevedibile. Fischio d’inizio alle 17.00.

Sfida ad alta intensità al PalaMegabox, dove la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ospita la Cbf Balducci Hr Macerata nel derby marchigiano valido per la 10ª giornata di Serie A1. Le due squadre arrivano all’appuntamento spinte da esigenze opposte ma unite dalla necessità di muovere la classifica. Vallefoglia, undicesima con 10 punti, ha ritrovato morale nonostante la sconfitta al tie-break a Novara: la rimonta da 0-2 e le prestazioni di Omoruyi (26 punti) e Bici (22) hanno confermato la crescita del gruppo di coach Pistola, che nelle ultime settimane ha mostrato solidità e capacità di stare in campo contro le big.

Macerata, ottava con 11 punti, arriva invece da tre ko consecutivi, l’ultimo dei quali contro la capolista Conegliano. Le marchigiane, penalizzate dall’assenza di continuità offensiva, si affideranno alla potenza di Decortes e al contributo di Kokkonen e Mazzon per ritrovare equilibrio dopo un periodo complicato. Il derby marchigiano promette intensità, ritmo e un’alta posta in palio: Vallefoglia punta a rientrare in zona playoff, Macerata non può permettersi un altro passo falso. Si gioca domenica alle 18.00,

Sfida salvezza ad alta tensione al Pala Barton Energy, dove la Bartoccini-Mc Restauri Perugia ospita l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano nella 10ª giornata di A1. Le umbre arrivano al derby del centro Italia nel momento migliore della loro stagione: le due vittorie consecutive al tie-break contro Novara e Bergamo hanno rilanciato la squadra di Giovi, salita a quota 10 punti e sempre più consapevole dei propri mezzi.

Perinelli e Gardini sono i riferimenti offensivi principali, ben supportate da Markovic e Williams, mentre la crescita in ricezione e nella gestione dei finali di set fa ben sperare il pubblico perugino, che sogna un altro successo pesante in chiave classifica.San Giovanni, ultimo a 4 punti, è reduce dalla beffa interna con Monviso dopo essere stato avanti 2-0: un ko che brucia ma che ha mostrato sprazzi importanti del potenziale romagnolo, a partire dai colpi di Bracchi e Piovesan e dalla solidità di Kochurina a muro. Perugia vuole allungare la striscia positiva, l’Omag cerca il colpo per riaprire la corsa salvezza. Si gioca domenica alle 20.45 al Pala Barton Energy.