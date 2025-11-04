Conegliano–Milano, la rivincita della Supercoppa: al PalaVerde va in scena la sfida più attesa

Due settimane dopo la spettacolare finale di Supercoppa Italiana di Trieste, Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano tornano una di fronte all’altra, questa volta per la quarta giornata di Serie A1, rinviata proprio per consentire la disputa dell’atto inaugurale della stagione. L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 novembre alle 20.30 al PalaVerde di Villorba, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che promette scintille.

Il 3-2 firmato da Milano in Supercoppa ha interrotto una serie di nove vittorie consecutive di Conegliano negli scontri diretti e ha riacceso una rivalità ormai diventata classica. Le due corazzate, costruite per lottare su tutti i fronti, si ritrovano a distanza ravvicinata in un momento di forma eccellente. Le venete guidano la classifica con 20 punti in sette giornate, imbattute e reduci dal successo di Bergamo (3-1), mentre le lombarde, terze a quota 16 punti, sono tornate a vincere nettamente nel 3-0 contro Monviso.

Una sfida che va ben oltre i numeri: Conegliano e Milano rappresentano le due filosofie dominanti del volley italiano, tra la continuità di Santarelli e la potenza corale costruita da Lavarini.

La Imoco dovrà fare i conti con l’assenza della cinese Zhu Ting, impegnata con la nazionale, e con il dubbio legato a Lubian, uscita acciaccata dalla gara di Bergamo. Ma il roster delle Pantere è profondo e pieno di alternative. La giovane slovena Sillah, già grande protagonista nelle ultime gare, ha dimostrato di poter reggere il peso dell’attacco, mentre sembra essere un po’ più in difficoltà in ricezione. La regia di Wolosz garantisce sempre equilibrio e velocità, mentre Chirichella e Fahr formano una coppia di centrali tra le più complete d’Europa. A completare la solita garanzia di stabilità, la leadership di De Gennaro in seconda linea. Conegliano punterà come sempre su servizio e muro, fondamentali che le hanno permesso di dominare lunghi tratti del match di sabato. L’obiettivo è chiaro: riscattare la Supercoppa e mantenere l’imbattibilità in campionato.

Sul fronte opposto, Numia Vero Volley Milano arriva al PalaVerde in un momento positivo. Dopo il passo falso di Scandicci, la squadra di Marco Lavarini ha reagito con un netto 3-0 su Monviso, mostrando solidità e brillantezza. Contro la formazione piemontese, Paola Egonu ha guidato le sue con 19 punti, affiancata da una Anna Danesi in crescita costante (12 punti, 75% in attacco) e da una ricezione più stabile con Pietrini e Lanier. Milano potrà contare sull’intero organico, con Bosio e Kurtagic pronte a dare continuità alla costruzione offensiva e Fersino a dirigere la seconda linea. La squadra lombarda è consapevole di potersi giocare alla pari il big match, come già dimostrato nella Supercoppa, quando seppe chiudere 15-13 al tie-break.

Conegliano dovrà alzare il livello della ricezione per contenere la battuta milanese, particolarmente incisiva con Egonu, mentre Milano dovrà gestire il muro veneto, che con Chirichella e Fahr resta un punto di forza assoluto. Molto dipenderà anche dal ritmo imposto dalle palleggiatrici Wolosz e Bosio, due tra le migliori interpreti del ruolo, capaci di leggere le difese avversarie e cambiare le sorti del match con scelte imprevedibili. Sul piano mentale, Conegliano cercherà la rivincita immediata, ma Milano arriverà al PalaVerde con la consapevolezza di poter replicare l’impresa di Trieste.

Il recupero della quarta giornata di Serie A1 si preannuncia come una tappa chiave nella corsa al vertice. Conegliano vuole difendere il primato e lanciare una fuga, seppure virtuale perchè con quella di domani, avrà una gara in più disputata rispetto ad alcune squadre (non Milano e Scandicci, tanto per fare due nomi), mentre Milano cerca il colpo esterno per accorciare le distanze e confermarsi l’unica vera antagonista delle Pantere.