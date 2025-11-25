Conegliano d’acciaio: annulla cinque match-point al tie-break e vince in Champions League! Zeren Spor ko

Conegliano ha sconfitto lo Zeren Spor Ankara per 3-2 (23-25; 26-24; 23-25; 25-22; 20-18) al debutto nella Champions League di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno fatto festa di fronte ai 4.230 spettatori del PalaVerde di Treviso, dopo essersi trovate sotto per 2-1 e avere annullato ben cinque match-point (di cui tre consecutivi) nel tie-break. Quando erano con le spalle al muro (11-14), le Campionesse del Mondo hanno confezionato la tipica rimonta nei momenti critici e si sono meritate un successo pregevole.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli, che guidano la Serie A1 da imbattute con quattordici vittorie, si sono portate provvisoriamente al comando del gruppo D in attesa dello scontro diretto di domani sera tra le polacche dell’LKS Lodz e le tedesche del Dresda. Successo di peso per la corazzata veneta contro la ricca compagine turca, che è stata ammessa alla massima competizione europea grazie a una wild-card pagata profumatamente e che sta dimostrando di poter meritare certi palcoscenici.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak (29 punti) e del martello Gabi (21) sotto la regia di Joanna Wolosz, in doppia cifra la schiacciatrice Nika Daalderop (17), che ha rilevato la rientrante Zhu Ting (6) dopo i primi due set. Al centro si sono distinte Sarah Fahr (12) e Marina Lubian (4), il libero Monica De Gennaro ha chiuso con il 58% di ricezione positiva. A trascinare lo Zeren Spor sono state Aleksandra Uzelac (24), Maja Aleksic (19) e Anna Lazareva (18) sotto la regia di una convincente Ofelia Malinov, 9 punti di Svetlana Gatina e 8 di Saliha Sahin.

LA CRONACA DI CONEGLIANO-ZEREN SPOR

Dopo un avvio punto a punto (7-5), Conegliano sembra trovare l’allungo giusto nel primo set: diagonale di Haak, vincente di Zhu e ace di Gabi per il 10-6. Le turche rimangono attaccate, Lazareva sale in cattedra, Haak commette delle sbavature e si arriva al pareggio a quota 14. A quel punto sale in cattedra Malinov: un vincente e poi due muri su Gabi per il 18-15. Zhu e Fahr non demordono, Haak si trova e piazza il diagonale di Haak (20-20). Nel finale, però, un errore di Zhu, un ace di Gatina e un altro sbaglio di Gabi consigliano il set allo Zeren.

Le ospiti scappano via anche nel primo set con una scatenata Uzelac (8-11). Le Pantere rimangono in scia a pareggiano i conti con due diagonali di Gabi (13-13), preludio a una fase combattuta. Sul 16-15 arriva il forcing delle padrone di casa: parallela e muro di Gabi, errore dell’Ankara e pallonetto di Haak per il 20-16. Le Campionesse d’Europa devono però fare i conti con Uzelac (due pipe) e Aleksic (un ace) e su arriva sul 22-22. Gabi firma un pallonetto che vale il primo set-point, ma Lubian serve in rete; Gabi regala un’altra occasione e questa volta un’invasione di Uzelac chiude i conti.

Conegliano recupera un paio di break in una concitata prima metà della terza frazione e si lotta strenuamente punto a punto (22-22). Daalderop viene murata da Aleksic due volte (22-24), Gatina trova il mani fuori che permette allo Zeren di mettere la testa avanti. Le ragazze di Santarelli non tremano nella quarta frazione e trovano un buon abbrivio con un muro su Lazareva e un primo tempo di Fahr (11-8), poi Haak attacca di forza e le padrone di casa si issano sul 14-11. Le Campionesse del Mondo si appoggiano a usa sontuosa Haak, riescono a contenere Uzelac, hanno la meglio nel tirato braccio di ferro conclusivo e trascinano la contesa al tie-break.

Il tie-break ha una svolta sul 4-4: diagonale di Uzelac e ace di Lazareva per il 4-6. Lo Zeren difende il break e al cambio campo è avanti di tre punti con l’errore di Daalderop (8-5). Le turche conservano il margine (11-8), ma si entra in zona Conegliano, quella calda, quella delle rimonte: stoccata di Adigwe ed errore di Lazareva (10-11). Sul più bello, però, sale in cattedra Uzelad con due superbi diagonali per il 14-11. Lo Zeren ha tre match-point, ma in certe situazione la corazzata veneta si scatena e li annulla tutte e tre di rabbia: muro di Fahr, vincente e parallela di Haak (14-14). Aleksic regala una nuova chance alle ospiti, ma Gatina sbaglia (15-15). Altra occasione per lo Zeren, ma Haak si immola (16-16). Conegliano si procura un paio di match-point con l’errore di Uzelac e la pipe di Haak, ma Gatina e Lazareva li annullano (18-18). Gabi si inventa un mani-out, lo Zeren pasticcia e Conegliano vince.