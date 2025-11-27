Come sta Lara Gut-Behrami? C’è il verdetto definitivo sull’infortunio

Mancava probabilmente solo l’ufficialità ed ora è arrivata: la stagione di Lara Gut-Behrami è già terminata. Dopo la caduta in allenamento a Copper Mountain le avvisaglie erano decisamente negative ed ora c’è anche il responso dei medici, che hanno decretato la rottura del crociato del ginocchio sinistro, del legamento collaterale mediale e anche una lesione del menisco per la campionessa elvetica.

La campionessa olimpica di Pechino 2022 aveva lasciato gli Stati Uniti subito dopo che le prime avvisaglie avevano fatto temere il peggio. Ieri sera ha svolto degli esami in Svizzera, che hanno portato alla diagnosi definitiva. Una comunicazione ufficiale è arrivata anche dalla federazione svizzera: “La sciatrice si è sottoposta a esami medici approfonditi e ieri sera è arrivata la diagnosi: rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale, oltre a una lesione meniscale al ginocchio sinistro”.

Una mazzata enorme per Gut-Behrami, anche perchè la carriera della svizzera potrebbe essere giunta al termine. Infatti l’elvetica aveva deciso di continuare un’altra stagione proprio per vivere un’altra Olimpiade a Milano Cortina, dove sarebbe stata sicuramente tra le favorite per vincere anche più di una medaglia.

Gut-Behrami, però, lascia ancora aperta forse una piccolissima porta ad un possibile ritorno alle gare o comunque non ha ancora voluto mettere la parola fine alla sua carriera: “Avevo immaginato i prossimi mesi in modo completamente diverso e non vedevo l’ora della prossima stagione sciistica. Il mio obiettivo è riprendermi completamente da questo infortunio e recuperare il mio rendimento completo. Solo allora saprò cosa mi riserva il futuro”