Come sta Flora Tabanelli? Federica Pellegrini ottimista: “Non perdiamo la speranza”

Un fulmine a ciel sereno. Ci si preparava in vista di quel che sarà sulle nevi di Stubai (Austria), dove la stagione della Coppa del Mondo dello sci freestyle avrà inizio. Prima tappa che terrà banco nella località austriaca dal 21 al 22 novembre. Fari puntati in casa Italia su Flora Tabanelli, campionessa del mondo e detentrice della Coppa del Mondo di Big Air.

Ebbene, nella mattinata di ieri, una brutta notizia. Tabanelli, impegnata nel raduno coi compagni di squadra, è caduta malamente in fase di atterraggio da un salto nel corso di un allenamento, riportando una sospetta distorsione al ginocchio destro.

Come si legge dal comunicato della FISI, la diciassettenne emiliana si è recata presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano, dove è stata sottoposta ai dovuti accertamenti clinici da parte della Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri. Si è in attesa di novità da questo punto di vista, sperando che non sia nulla di serio.

Un auspicio che accomuna tutti gli appassionati e anche gli addetti ai lavori. A pronunciarsi in merito è stata anche Federica Pellegrini (membro del Cio in quota atleti), a margine di un evento di ‘On Location’ a Milano: “A volte capitano queste sfighe“, ha dichiarato l’ex campionessa in vasca.

Infortuni che tra le fila azzurre stanno diventando una spiacevole abitudine, ricordando quanto accaduto a Federica Brignone e a Marta Bassino nello sci alpino, in una stagione che avrà nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina il punto d’arrivo: “È normale che in un percorso di avvicinamento ai Giochi si cerchi sempre di portare il fisico un pochino al limite per cercare una risposta maggiore rispetto alle gare del passato. Bisogna cercare di rimanere super concentrati, di fare tutto il percorso di recupero che serve e non perdere le speranze“, ha concluso Pellegrini.