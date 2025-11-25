Come ci si qualifica ai Mondiali di basket 2027? Cammino durissimo per l’Italia: Lituania, Serbia e Turchia sulla sua strada

Per andare ai Mondiali, ormai, la strada è tortuosissima un po’ per tutte le squadre che necessitano di farlo perché servono 12 partite nell’arco di un anno e mezzo. Il tutto con finestre che si inseriscono all’interno di un calendario che, almeno in Europa, è già spesso molto intasato. Andiamo qui a parlare della modalità di qualificazione relativa solo al contesto europeo, dunque per adesso lasciamo da parte ciò che accade negli altri continenti.

Andiamo a prendere a modello quello che deve fare l’Italia. Inserita nel primo girone, il D, con Islanda, Lituania e Gran Bretagna, la squadra azzurra ha innanzitutto necessità di terminare ai primi tre posti di questo raggruppamento. E fin qui la cosa non è particolarmente complessa. Qui, però, viene il bello. O il brutto, a seconda dei punti di vista.

L’Italia, infatti, va a incrociarsi con il girone C, quello di Serbia, Turchia, Bosnia ed Erzegovina e Svizzera (cioè delle prime tre, di fatto, visto il divario tra le stesse e la selezione elvetica). Si formerà un nuovo raggruppamento da sei squadre in cui le tre del girone C e le tre del girone D si porteranno dietro i risultati della prima fase contro le squadre che si sono qualificate.

A quel punto, saranno le prime tre di questo nuovo gruppo a qualificarsi per i Mondiali: questo stesso meccanismo per l’Europa si ripete quattro volte, cosicché il Vecchio Continente può godere di 12 posti per la rassegna iridata. E, in questo particolare caso, ci sarà una situazione paradossale: una tra Serbia, Turchia, Lituania e Italia non accederà al campionato mondiale di Qatar 2027.