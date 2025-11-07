Come cambiano i gironi delle ATP Finals in base a Musetti-Djokovic. E c’è l’ipotesi ripescaggio…

La finale dell’ATP 250 di Atene definirà l’ultimo qualificato alle Finals di fine stagione: Lorenzo Musetti deve battere il serbo Novak Djokovic per superare nella Race il canadese Felix Auger-Aliassime. Chi dei due sarà escluso, invece, sarà la prima riserva a Torino, e dovrebbe sperare nel forfait del balcanico, che chiarirà le sue intenzioni soltanto dopo la finale in Grecia.

Qualora Musetti dovesse vincere ad Atene, allora l’azzurro si qualificherebbe alle Finals e verrebbe inserito nel Gruppo Bjorn Borg, quello di Jannik Sinner, ma in caso di forfait di Djokovic, allora anche Auger-Aliassime prenderebbe parte al torneo, sostituendo il serbo nel Gruppo Jimmy Connors.

Nel caso in cui Djokovic dovesse vincere ad Atene, invece, a qualificarsi sarebbe Auger-Aliassime, che finirebbe nel girone di Sinner, incontrando poi l’azzurro all’esordio, ma in caso di rinuncia del serbo alle Finals, allora Musetti prederebbe il suo posto nel raggruppamento con lo spagnolo Carlos Alcaraz.

GIRONI FINALS SE MUSETTI VINCE AD ATENE E DJOKOVIC NON DA’ FORFAIT

GRUPPO JIMMY CONNORS: Carlos Alcaraz (Spagna, 1), Novak Djoković (Serbia, 4), Taylor Fritz (Stati Uniti, 6), Alex de Minaur (Australia, 7).

GRUPPO BJORN BORG: Jannik Sinner (Italia, 2), Alexander Zverev (Germania, 3), Ben Shelton (Stati Uniti, 5), Lorenzo Musetti (Italia, 8).

GIRONI FINALS SE MUSETTI VINCE AD ATENE E DJOKOVIC DA’ FORFAIT

GRUPPO JIMMY CONNORS: Carlos Alcaraz (Spagna, 1), Felix Auger-Aliassime (Canada, 9), Taylor Fritz (Stati Uniti, 6), Alex de Minaur (Australia, 7).

GRUPPO BJORN BORG: Jannik Sinner (Italia, 2), Alexander Zverev (Germania, 3), Ben Shelton (Stati Uniti, 5), Lorenzo Musetti (Italia, 8).

GIRONI FINALS SE DJOKOVIC VINCE AD ATENE E NON DA’ FORFAIT

GRUPPO JIMMY CONNORS: Carlos Alcaraz (Spagna, 1), Novak Djoković (Serbia, 4), Taylor Fritz (Stati Uniti, 6), Alex de Minaur (Australia, 7).

GRUPPO BJORN BORG: Jannik Sinner (Italia, 2), Alexander Zverev (Germania, 3), Ben Shelton (Stati Uniti, 5), Felix Auger-Aliassime (Canada, 8).

GIRONI FINALS SE DJOKOVIC VINCE AD ATENE E DA’ FORFAIT

GRUPPO JIMMY CONNORS: Carlos Alcaraz (Spagna, 1), Lorenzo Musetti (Italia, 9), Taylor Fritz (Stati Uniti, 6), Alex de Minaur (Australia, 7).

GRUPPO BJORN BORG: Jannik Sinner (Italia, 2), Alexander Zverev (Germania, 3), Ben Shelton (Stati Uniti, 5), Felix Auger-Aliassime (Canada, 8).