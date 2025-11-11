Claudio Licciardello: nuova vita ad Abu Dhabi per l’ex velocista azzurro

Un nuovo episodio di Sprint Zone con un ospite speciale: Claudio Licciardello, ex campione dei 400 metri e storico tecnico del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, oggi protagonista di una nuova avventura professionale ad Abu Dhabi.

Dopo quasi vent’anni trascorsi tra corsie e cronometri italiani, Licciardello è diventato responsabile dell’Abu Dhabi Sports Council Club, un centro di eccellenza dedicato alla crescita dei nuovi talenti dell’atletica leggera negli Emirati Arabi Uniti.

Un percorso internazionale che unisce passione, innovazione e la voglia di mettersi costantemente in gioco.

Nel corso dell’intervista, condotta da Ferdinando Savarese, Licciardello racconta come sta cambiando la cultura dell’atletica nel Golfo e presenta la sua nuova applicazione gratuita “ChronoTrack Mobile Stop Watch”, pensata per semplificare e migliorare il lavoro degli allenatori, in particolare nei settori della velocità e dello sprint.

Un dialogo appassionato su allenamento, tecnologia e futuro dell’atletica internazionale.

Guarda l’intervista completa e iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Sprint Zone!

#SprintZone #ClaudioLicciardello #AtleticaLeggera #AbuDhabiSportsCouncil #Allenatore #FiammeGialle #ChronoTrack #RunningCoach #Velocità #SportTech #AtleticaItaliana #FerdinandoSavarese #IntervistaSportiva #TalentiDelloSport