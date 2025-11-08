Formula 1

Classifica Mondiale piloti F1 2025: Norris allunga su Piastri e Verstappen! Leclerc 5°

Giandomenico Tiseo

Pubblicato

58 minuti fa

il

Leclerc / LaPresse

CLASSIFICA PILOTI F1 2025

  1. Lando Norris (McLaren) 365
  2. Oscar Piastri (McLaren) 356
  3. Max Verstappen (Red Bull) 326
  4. George Russell (Mercedes) 264
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 214
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 148
  7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 104
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
  10. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  11. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
  12. Carlos Sainz (Williams) 38
  13. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  14. Oliver Bearman (Haas) 32
  15. Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) 30
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 21
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0
Argomenti correlati:
Exit mobile version