Formula 1
Classifica Mondiale piloti F1 2025: Norris allunga su Piastri e Verstappen! Leclerc 5°
CLASSIFICA PILOTI F1 2025
- Lando Norris (McLaren) 365
- Oscar Piastri (McLaren) 356
- Max Verstappen (Red Bull) 326
- George Russell (Mercedes) 264
- Charles Leclerc (Ferrari) 214
- Lewis Hamilton (Ferrari) 148
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 104
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
- Fernando Alonso (Aston Martin) 40
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Oliver Bearman (Haas) 32
- Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) 30
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 21
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0
