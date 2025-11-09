MotoGP
Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda già campione, Luca Lunetta 12°
CLASSIFICA MONDIALE MOTO3 2025
1 RUEDA Jose Antonio SPA 365
2 PIQUERAS Angel SPA 271
3 QUILES Maximo SPA 262
4 MUÑOZ David SPA 197
5 CARPE Alvaro SPA 194
6 KELSO Joel AUS 192
7 FERNANDEZ Adrian SPA 170
8 FURUSATO Taiyo JPN 156
9 YAMANAKA Ryusei JPN 134
10 PERRONE Valentin ARG 127
11 ALMANSA David SPA 123
12 LUNETTA Luca ITA 115
13 PINI Guido ITA 97
14 FOGGIA Dennis ITA 96
15 ROULSTONE Jacob AUS 61
16 OGDEN Scott GBR 61
17 BERTELLE Matteo ITA 55
18 NEPA Stefano ITA 46
19 ESTEBAN Joel SPA 33
20 BUCHANAN Cormac NZL 32
21 CARRARO Nicola ITA 30
22 ROSSI Riccardo ITA 24
23 URIARTE Marcos SPA 22
24 MOODLEY Ruche RSA 14
25 O’GORMAN Casey IRL 13
26 CRUCES Adrián SPA 13
27 MORELLI Marco ARG 13
28 URIARTE Brian SPA 10
29 PEREZ Vicente SPA 7
30 O’SHEA Eddie GBR 2
31 BUASRI Tatchakorn THA 1