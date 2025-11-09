MotoGP
Classifica Mondiale Moto2 2025: Moreira a due punti dal titolo! Ottavo Vietti
CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2025
1 MOREIRA Diogo BRA 281
2 GONZALEZ Manuel SPA 257
3 BALTUS Barry BEL 232
4 CANET Aron SPA 226
5 DIXON Jake GBR 215
6 HOLGADO Daniel SPA 188
7 ALONSO David COL 153
8 VIETTI Celestino ITA 149
9 ARENAS Albert SPA 145
10 AGIUS Senna AUS 140
11 GUEVARA Izan SPA 109
12 ÖNCÜ Deniz TUR 100
13 ROBERTS Joe USA 97
14 RAMIREZ Marcos SPA 96
15 VEIJER Collin NED 84
16 SALAC Filip CZE 83
17 LOPEZ Alonso SPA 78
18 ORTOLA Ivan SPA 72
19 ARBOLINO Tony ITA 69
20 MUÑOZ Daniel SPA 37
21 HUERTAS Adrian SPA 27
22 SASAKI Ayumu JPN 24
23 ESCRIG Alex SPA 22
24 BINDER Darryn RSA 19
25 VD GOORBERGH Zonta NED 19
26 AJI Mario INA 8
27 GUTIERREZ Oscar SPA 4
28 GARCIA Sergio SPA 3
29 NAVARRO Jorge SPA 3
30 KUNII Yuki JPN 0
31 FERNANDEZ Eric SPA 0
32 ORRADRE Unai SPA 0
33 ATIRATPHUVAPAT Nakarin THA 0
34 HADA Taiga JPN 0
35 FERRANDEZ Alberto SPA 0
36 PASINI Mattia ITA 0
37 AZMAN Helmi MAL 0
38 MOROSI Alessandro ITA 0
39 ANUAR Azroy MAL 0
40 VOIGHT Harrison AUS 0
41 SURRA Alberto ITA 0