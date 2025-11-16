Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Braathen ed Odermatt in testa, 16° Alex Vinatzer

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 è scattata domenica 26 ottobre a Soelden, in Austria, dove si è disputato lo slalom gigante che, come di consueto, ha avuto funzione di opening stagionale. A seguire si disputeranno gli slalom di Levi e Gurgl, poi si andrà negli USA con Copper Mountain e Beaver Creek.

Negli Stati Uniti saranno ospitate le prime gare veloci della stagione, mentre il Circo Bianco arriverà in Italia nella seconda metà di dicembre con le gare veloci della Val Gardena, per poi veder andare in scena le gare tecniche dell’Alta Badia.

Dopo Natale andrà in scena il superG di Livigno e dopo l’Epifania si terrà lo slalom di Madonna di Campiglio. Si tornerà nel Bel Paese per le Olimpiadi a febbraio, con le gare maschili ospitate a Bormio, mentre le Finali di marzo si terranno a Lillehammer, in Norvegia.

Dopo la seconda gara stagionale in classifica generale sono appaiati in testa a quota 100 lo svizzero Marco Odermatt ed il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, davanti all’austriaco Marco Schwarz, terzo a quota 92. In casa Italia 16° Alex Vinatzer con 32, 25° Tobias Kastlunger con 22.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026

1 BRAATHEN Lucas Pinheiro BRA 100

1 ODERMATT Marco SUI 100

3 SCHWARZ Marco AUT 92

4 NOEL Clement FRA 80

5 HAUGAN Timon NOR 67

6 HALLBERG Eduard FIN 60

6 MCGRATH Atle Lie NOR 60

8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 56

9 BRENNSTEINER Stefan AUT 50

9 TAYLOR Laurie GBR 50

11 FAVROT Thibaut FRA 45

12 HAASER Raphael AUT 40

12 RASSAT Paco FRA 40

14 MEILLARD Loic SUI 36

14 RYDING Dave GBR 36

16 AMIEZ Steven FRA 32

16 VINATZER Alex ITA 32

18 KRANJEC Zan SLO 29

18 MATT Michael AUT 29

18 ZUBCIC Filip CRO 29

21 GSTREIN Fabio AUT 26

21 VITALE Flavio FRA 26

23 FELLER Manuel AUT 24

23 GRAMMEL Anton GER 24

25 KASTLUNGER Tobias ITA 22

25 VERDU Joan AND 22

27 SOLBERG Eirik Hystad NOR 20

28 MAES Sam BEL 17

29 STRASSER Linus GER 16

30 KOLEGA Samuel CRO 15

30 TUMLER Thomas SUI 15

CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026

1 ODERMATT Marco SUI 100

2 SCHWARZ Marco AUT 80

3 McGRATH Atle Lie NOR 60

4 BRENNSTEINER Stefan AUT 50

5 FAVROT Thibaut FRA 45

6 HAASER Raphael AUT 40

7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 36

8 VINATZER Alex ITA 32

9 KRANJEC Zan SLO 29

10 VITALE Flavio FRA 26

CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026

1 BRAATHEN Lucas Pinheiro BRA 100

2 NOEL Clement FRA 80

3 HALLBERG Eduard FIN 60

4 TAYLOR Laurie GBR

5 HAUGAN Timon NOR 45

6 RASSAT Paco FRA 40

7 RYDING Dave GBR 36

8 AMIEZ Steven FRA 32

9 MATT Michael AUT 29

10 GSTREIN Fabio AUT 26

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026

26/10, Sölden (AUT) – Gigante Maschile

16/11, Levi (FIN) – Slalom Maschile

22/11, Gurgl (AUT) – Slalom Maschile

27/11, Copper Mt. (USA) – SuperG Maschile

28/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Maschile

04/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile

05/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile

06/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile

07/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile

13/12, Val d’Isere (FRA) – Gigante Maschile

14/12, Val d’Isere (FRA) – Slalom Maschile

19/12, Val Gardena (ITA) – SuperG Maschile

20/12, Val Gardena (ITA) – Discesa Maschile

21/12, Alta Badia (ITA) – Gigante Maschile

22/12, Alta Badia (ITA) – Slalom Maschile

27/12, Livigno (ITA) – SuperG Maschile

07/01, Madonna di Campiglio (ITA) – Slalom Maschile

10/01, Adelboden (SUI) – Gigante Maschile

11/01, Adelboden (SUI) – Slalom Maschile

16/01, Wengen (SUI) – SuperG Maschile

17/01, Wengen (SUI) – Discesa Maschile

18/01, Wengen (SUI) – Slalom Maschile

23/01, Kitzbühel (AUT) – SuperG Maschile

24/01, Kitzbühel (AUT) – Discesa Maschile

25/01, Kitzbühel (AUT) – Slalom Maschile

27/01, Schladming (AUT) – Gigante Maschile

28/01, Schladming (AUT) – Slalom Maschile

01/02, Crans Montana (SUI) – Discesa Maschile

07/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Maschile

09/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Maschile

11/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Maschile

14/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Maschile

16/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Maschile

28/02, Garmisch-Par. (GER) – Discesa Maschile

01/03, Garmisch-Par. (GER) – SuperG Maschile

07/03, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Maschile

08/03, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Maschile

14/03, Courchevel (FRA) – Discesa Maschile

15/03, Courchevel (FRA) – SuperG Maschile

21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Maschile

22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Maschile

24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Maschile

25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Maschile