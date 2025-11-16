Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Braathen ed Odermatt in testa, 16° Alex Vinatzer
La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 è scattata domenica 26 ottobre a Soelden, in Austria, dove si è disputato lo slalom gigante che, come di consueto, ha avuto funzione di opening stagionale. A seguire si disputeranno gli slalom di Levi e Gurgl, poi si andrà negli USA con Copper Mountain e Beaver Creek.
Negli Stati Uniti saranno ospitate le prime gare veloci della stagione, mentre il Circo Bianco arriverà in Italia nella seconda metà di dicembre con le gare veloci della Val Gardena, per poi veder andare in scena le gare tecniche dell’Alta Badia.
Dopo Natale andrà in scena il superG di Livigno e dopo l’Epifania si terrà lo slalom di Madonna di Campiglio. Si tornerà nel Bel Paese per le Olimpiadi a febbraio, con le gare maschili ospitate a Bormio, mentre le Finali di marzo si terranno a Lillehammer, in Norvegia.
Dopo la seconda gara stagionale in classifica generale sono appaiati in testa a quota 100 lo svizzero Marco Odermatt ed il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, davanti all’austriaco Marco Schwarz, terzo a quota 92. In casa Italia 16° Alex Vinatzer con 32, 25° Tobias Kastlunger con 22.
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026
1 BRAATHEN Lucas Pinheiro BRA 100
1 ODERMATT Marco SUI 100
3 SCHWARZ Marco AUT 92
4 NOEL Clement FRA 80
5 HAUGAN Timon NOR 67
6 HALLBERG Eduard FIN 60
6 MCGRATH Atle Lie NOR 60
8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 56
9 BRENNSTEINER Stefan AUT 50
9 TAYLOR Laurie GBR 50
11 FAVROT Thibaut FRA 45
12 HAASER Raphael AUT 40
12 RASSAT Paco FRA 40
14 MEILLARD Loic SUI 36
14 RYDING Dave GBR 36
16 AMIEZ Steven FRA 32
16 VINATZER Alex ITA 32
18 KRANJEC Zan SLO 29
18 MATT Michael AUT 29
18 ZUBCIC Filip CRO 29
21 GSTREIN Fabio AUT 26
21 VITALE Flavio FRA 26
23 FELLER Manuel AUT 24
23 GRAMMEL Anton GER 24
25 KASTLUNGER Tobias ITA 22
25 VERDU Joan AND 22
27 SOLBERG Eirik Hystad NOR 20
28 MAES Sam BEL 17
29 STRASSER Linus GER 16
30 KOLEGA Samuel CRO 15
30 TUMLER Thomas SUI 15
CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026
1 ODERMATT Marco SUI 100
2 SCHWARZ Marco AUT 80
3 McGRATH Atle Lie NOR 60
4 BRENNSTEINER Stefan AUT 50
5 FAVROT Thibaut FRA 45
6 HAASER Raphael AUT 40
7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 36
8 VINATZER Alex ITA 32
9 KRANJEC Zan SLO 29
10 VITALE Flavio FRA 26
CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026
1 BRAATHEN Lucas Pinheiro BRA 100
2 NOEL Clement FRA 80
3 HALLBERG Eduard FIN 60
4 TAYLOR Laurie GBR
5 HAUGAN Timon NOR 45
6 RASSAT Paco FRA 40
7 RYDING Dave GBR 36
8 AMIEZ Steven FRA 32
9 MATT Michael AUT 29
10 GSTREIN Fabio AUT 26
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026
26/10, Sölden (AUT) – Gigante Maschile
16/11, Levi (FIN) – Slalom Maschile
22/11, Gurgl (AUT) – Slalom Maschile
27/11, Copper Mt. (USA) – SuperG Maschile
28/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Maschile
04/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile
05/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile
06/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile
07/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile
13/12, Val d’Isere (FRA) – Gigante Maschile
14/12, Val d’Isere (FRA) – Slalom Maschile
19/12, Val Gardena (ITA) – SuperG Maschile
20/12, Val Gardena (ITA) – Discesa Maschile
21/12, Alta Badia (ITA) – Gigante Maschile
22/12, Alta Badia (ITA) – Slalom Maschile
27/12, Livigno (ITA) – SuperG Maschile
07/01, Madonna di Campiglio (ITA) – Slalom Maschile
10/01, Adelboden (SUI) – Gigante Maschile
11/01, Adelboden (SUI) – Slalom Maschile
16/01, Wengen (SUI) – SuperG Maschile
17/01, Wengen (SUI) – Discesa Maschile
18/01, Wengen (SUI) – Slalom Maschile
23/01, Kitzbühel (AUT) – SuperG Maschile
24/01, Kitzbühel (AUT) – Discesa Maschile
25/01, Kitzbühel (AUT) – Slalom Maschile
27/01, Schladming (AUT) – Gigante Maschile
28/01, Schladming (AUT) – Slalom Maschile
01/02, Crans Montana (SUI) – Discesa Maschile
07/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Maschile
09/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Maschile
11/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Maschile
14/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Maschile
16/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Maschile
28/02, Garmisch-Par. (GER) – Discesa Maschile
01/03, Garmisch-Par. (GER) – SuperG Maschile
07/03, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Maschile
08/03, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Maschile
14/03, Courchevel (FRA) – Discesa Maschile
15/03, Courchevel (FRA) – SuperG Maschile
21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Maschile
22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Maschile
24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Maschile
25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Maschile