Ciclocross: scelto il programma di Mathieu van der Poel. Esordio il 14 dicembre?

Pronta ad infiammarsi la stagione del ciclocross che è scattata da poche settimane. A breve infatti arriveranno i grandi calibri ad essere protagonisti: l’attesa ovviamente è tutta per Mathieu van der Poel, campione del mondo in carica della disciplina.

Il neerlandese si è preso un breve periodo di stop finita la stagione su strada ed ora è pronto a tornare in gara nella specialità invernale. Il suo calendario è stato confermato, mancano solo un paio di ufficialità: tra queste il giorno d’esordio.

In dubbio infatti c’è la tappa di Coppa del Mondo a Namur del 14 dicembre: dovrebbe essere la prima gara della stagione, ma non c’è ancora la conferma. Tante gare tra Natale e Capodanno, poi l’obiettivo è puntato ovviamente sui Mondiali di Hulst ad inizio febbraio.

CALENDARIO MATHIEU VAN DER POEL CICLOCROSS 2026

14/12/2025: Namur (Coppa del Mondo) – da confermare

20/12/2025: Antwerpen (Coppa del Mondo)

21/12/2025: Koksijde (Coppa del Mondo)

22/12/2025: Hofstade (X2O Trofee)

26/12/2025: Gavere (Coppa del Mondo)

29/12/2025: Loenhout (X2O Trofee)

01/01/2026: Baal (X2O Trofee)

02/01/2026: Mol (Exact Cross)

04/01/2026: Zonhoven (Coppa del Mondo)

18/01/2026: Benidorm (Coppa del Mondo) – da confermare

24/01/2026: Maasmechelen (Coppa del Mondo)

25/01/2026: Hoogerheide (Coppa del Mondo)

07/02/2026: Hulst (Mondiali)