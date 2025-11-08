Ciclocross, prima medaglia azzurra agli Europei. Bronzo di Azzetti tra le juniores, vince la ceca Bukovska

Prima gara e subito prima medaglia per l’Italia agli Europei di ciclocross in corso di svolgimento a Middelkerke. A salire sul podio è Nicole Azzetti, che conclude al terzo posto e si prende il bronzo proprio davanti alla compagna di squadra Giorgia Pellizotti nella categoria junior. Trionfa la ceca Barbora Bukovska, mentre l’argento va al collo dell’olandese Nynke Jochems.

Una gara dominata da Bukovska, unica ad abbattere il muro dei 38 minuti (37’30”), mentre è stata emozionante la sfida per l’argento, con Nicole Azzetti che ha sfiorato una splendida rimonta. Infatti al secondo posto ha chiuso l’olandese Jochems a 49″ dalla vincitrice, ma solo 3″ in meno di Azzetti, che era fuori dal podio a metà gara. La trentina ha alzato il proprio ritmo nei due giri finali, andando a recuperare anche su un’ottima Giorgia Pellizzotti, che ha accarezzato il podio per gran parte della gara, concludendo a poco più di 1′ da Bukovska.

Quinto posto per la francese Laly Pichon (+1’12), che ha preceduto la svizzera Shana Huber, la ceca Barbora Sislova e la francese Lucie Elizalde. Completano la top 10 l’olandese Isis Versluis e la ceca Eva Drhova. Concludono invece nelle retrovie le altre azzurre: quattordicesima Elisa Bianchi, ventesima Nicole Righetto.