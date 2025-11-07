Ciclocross: nel weekend gli Europei a Middelkerke, Nys il più atteso. L’Italia punta su Agostinacchio

Appuntamento importante nel weekend in Belgio. La stagione del ciclocross si è già aperta ma entra nel vivo con l’assegnazione delle prime medaglie di lusso: spazio infatti agli Europei che andranno in scena a Middelkerke.

Nella tanto attesa prova maschile mancheranno la maggior parte dei nomi di lusso (da van der Poel a van Aert passando per Pidcock), spazio allora al campione uscente Thibau Nys a caccia della doppietta davanti al pubblico di casa. A sfidarlo i connazionali Toon Aert e Niels Vandeputte, oltre che i neerlandesi Lars van der Haar e Joris Nieuwenhuis e lo spagnolo Felipe Orts.

Tra le donne Lucinda Brand ha iniziato la stagione in una maniera devastante e sfida la connazionale Ceylin del Carmen Alvarado per il titolo. Può ben disimpegnarsi l’azzurra Sara Casasola che ha tutte le carte in regola per avvicinare il podio.

In casa Italia però l’attesa è tutta per Mattia Agostinacchio. Oro agli Europei e ai Mondiali tra gli junior l’anno scorso, pronto al bis tra gli under 23 in una gara che vede al via anche Stefano Viezzi.