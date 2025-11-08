FENOMENALE Mattia Agostinacchio! Campione d’Europa U23 di ciclocross al primo anno nella categoria!

Per capire che fosse un predestinato forse non c’era bisogno di vedere la gara odierna, ma in ogni caso Mattia Agostinacchio sta continuando a far sognare il pubblico tricolore. Era il più atteso in casa azzurra agli Europei di ciclocross, scattati oggi a Middelkerke, ed in terra belga non ha tradito le aspettative, andandosi a prendere il titolo continentale.

L’anno scorso era arrivata la doppietta nella categoria junior, prima gli Europei e poi i Mondiali, ma il salto di categoria (nel frattempo anche il passaggio da professionista su strada con la EF Education-EasyPost) non ha cambiato la storia: arriva subito l’oro a livello continentale con una prova dominante del classe 2007 (appena compiuti 18 anni).

L’azzurro ha attaccato nel finale, dopo l’allungo del transalpino Aubin Sparfel, e nessuno è riuscito a tenere il passo: 17” di ritardo per il primo inseguitore, il neerlandese David Haverdings, mentre in terza posizione troviamo il padrone di casa Kay De Bruyckere, entrambi comunque di tre anni più anziani rispetto ad Agostinacchio. L’altra carta in casa azzurra da giocare era Stefano Viezzi, quarto ai Mondiali di categoria lo scorso anno: per l’azzurro dodicesima posizione.