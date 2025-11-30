Ciclismo
Ciclocross: Lise Revol domina la prova Juniores a Flamanville, seconda Giorgia Pellizotti
Dopo il trionfo azzurro nella gara maschile juniores, conclusa con la vittoria di Filippo Grigolini ed il terzo posto di Patrik Pezzo Rosola, a Flamanville si è appena conclusa anche la gara Juniores femminile. Sul tecnico circuito francese, la prova è stata dominata dalla padrona di casa Lise Revol, capace di prendere in largo già nei primi giri, per poi conservare il suo vantaggio fino all’ultimo giro.
Secondo podio per la transalpina in Coppa del Mondo dopo la piazza d’onore ottenuta una settimana fa a Tabor. Ancora una buonissima prova per Giorgia Pellizotti che chiude seconda con un distacco di 1’20” dalla migliore prestazione. La giovane italiana è stata abile a non perdere mai la posizione, prendendo un discreto vantaggio dal terzo posto occupato dalla ceca Lucie Grohová (+1’45”).
Conclude la sua prova a ridosso della top 10 Nicole Azzetti che non trova mai il giusto ritmo per risalire posizioni. L’italiana è solo undicesima al traguardo, a 2’45” dalla migliore prestazione. Quindicesimo posto invece per Elisa Bianchi (+3’35”) che non conferma quanto di buono fatto vedere in Repubblica Ceca una settimana fa.