Ciclocross, l’irresistibile Thibau Nys s’impone anche a Flamanville in Coppa del Mondo

Sempre Thibau Nys e solamente Thibau Nys. Il corridore belga si conferma irresistibile, bissa il successo ottenuto la scorsa settimana a Tabor, s’impone anche a Flamanville nella seconda tappa di Coppa del Mondo e consolida il suo ruolo di assoluto protagonista nella categoria élite uomini.

Il belga è corridore completo e dimostra di saper vincere in situazioni di gara diverse. In Repubblica Ceca Nys aveva inscenato la fuga vincente fin dalle prime battute per poi resistere al ritorno dei rivali nel finale, oggi il leader della graduatoria s’inserisce nel gruppo di testa fin dall’avvio e nella parte finale sferra l’attacco che si rivelerà decisivo.

Il corridore belga s’invola nella parte conclusiva di gara e taglia il traguardo da solo con il tempo di 1h 03’01’‘. Alle sue spalle, staccato di soli tre secondi, l’olandese Lars van der Haar che chiude la sua prestazione in 1h 03’04” battendo allo sprint il britannico Cameron Mason, terzo a soli cinque secondi dal vincitore dopo una gara in splendido crescendo.

Completa la Top 5 il duo belga composto da Niels Vandeputte, quarto in 1h 03’24” con un ritardo di ventitré secondi dal primo, e Laurens Sweeck, quinto con 1h03’27”. Deve accontentarsi della sesta posizione, 1h 03’33” il suo crono di riferimento, l’olandese Joris Nieuwenhuis, penalizzato da un salto di catena nel momento chiave della gara. Thibau Nys, dopo due prove, guida la classifica generale con 80 punti davanti al connazionale Sweeck, secondo a quota 51, e all’olandese van der Haar, terzo con 49.