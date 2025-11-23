Ciclocross, Grigolini terzo in Coppa del Mondo a Tabor tra gli Under 19

Si apre subito con un podio per l’Italia la prima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross, che si sta svolgendo a Tabor, in Cechia. A centrare questo traguardo è stato il campione europeo in carica, Filippo Grigolini, che ha concluso al terzo posto nella categoria Under 19, proprio davanti al compagno di squadra Patrik Pezzo Rosola.

A trionfare è stato il francese Soren Bruyére Joumard, che ha concluso con il tempo di 41’02”. Il transalpino si è imposto in un arrivo in volata davanti al belga Jari Van Lee ed ai due italiani, con Grigolini e Pezzo Rosola che sono arrivati praticamente appaiati a Bruyére Joumard.

Quinta posizione per il belga Giel Lejeune, staccato di 24 secondi, che ha preceduto gli olandesi Delano Heeren e Noel Goijert, che hanno accusato, rispettivamente, un ritardo di 29″ e 38″. A completare la top 10 ci sono poi il belga Lars Corsus, l’austriaco Michael Hettegger ed il britannico Jacob Steed. Più staccati gli altri azzurri: 13° posto per Francesco Dell’Olio, 19° per Tommaso Cingolani, 26° per Ivan Colombo, 59° per Giovanni Bosio.