Ciclocross: Aubin Sparfel vince la gara Under 23 a Flamanville, Italia sul podio con Stefano Viezzi

Dopo le due gare Juniores, si è da poco conclusa a Flamanville anche la prova Under 23 maschile valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo ciclocross 2025-2026. Al termine dei sette giri previsti attorno al castello, è stato il francese Aubin Sparfel a conquistare la vittoria, rimanendo sempre in testa e resistendo nel finale agli attacchi degli avversari.

Per il padrone di casa è il secondo podio consecutivo dopo il secondo posto ottenuto a Tabor una settimana fa. Si deve accontentare della piazza d’onore il belga Yordi Corsus (+12″) che ha seguito il francese fino alla fine, non riuscendo mai però a trovare il giusto guizzo per tentare il sorpasso. Completa il podio Stefano Viezzi (+34″) autore di una splendida gara.

L’italiano è riuscito a rimontare fino alla terza piazza, confermando così il terzo posto della prima tappa in Repubblica Ceca. Rientro difficile invece per il campione europeo Mattia Agostinacchio che chiude in ottava posizione a 1’02” dalla migliore prestazione.