Ciclocross alle Olimpiadi Invernali? Spinta insistente di UCI: “Chiesto un video a Pogacar e van der Poel per il CIO”

La spinta per inserire il ciclocross alle Olimpiadi Invernali è sempre più consistente e l’Unione Ciclistica Internazionale sta lavorando per garantire a questa disciplina la ribalta a cinque cerchi, magari già a partire dall’edizione del 2030, che si svolgerà sulle Alpi francesi. L’UCI ha trovato un valido alleato in World Athletics, che si sta prodigando per avere la corsa campestre nel programma dei Giochi.

L’impresa non appare così semplice, visto che le Federazione che si occupano delle discipline di neve e ghiaccio non sarebbero così propense a questo allargamento a due sport estivi. Tra i più attivi nell’operazione c’è il dirigente Peter van den Abeel, responsabile sportivo dell’UCI, che ha rilasciato un’intervista a NOS su questo argomento: “Negli ultimi tempi ho parlato di questa situazione con alcuni campioni del ciclismo come Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel e Puck Pieterse. Ne sono tutti molto entusiasti. A volte il ciclocross viene poco considerato, ma è anche un’ottima esperienza di apprendimento per le altre discipline. Ad esempio, Tadej la pensa così“.

Il dirigente ha proseguito: “Abbiamo chiesto loro di realizzare un video da inviare al Comitato Olimpico Internazionale e agli organizzatori dei Giochi del 2030“. A febbraio, quando si disputeranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è prevista una riunione del Comitato Esecutivo del CIO e proprio in quell’occasione si deciderà sull’inserimento o meno di ciclocross e corsa campestre ai Giochi.

Van den Abeel ha puntualizzato: “Il ciclocross non si svolge su neve o ghiaccio, ma può essere che accada. Inoltre, rientriamo nel periodo invernale, questo è un dato di fatto. Siamo uno sport tipicamente invernale e non estivo. Su questo abbiamo costruito la nostra argomentazione su questo punto“.