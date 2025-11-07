Ciclismo, Mattia Gaffuri approda nel World Tour! Promozione di lusso

Mattia Gaffuri è riuscito a sbarcare nel World Tour e nel 2026 indosserà la maglia del Team Picnic PostNL. Il 26enne, che è stato stagista per il Team Polti VisitMalta nella seconda parte del 2025, ha ottenuto una bella promozione e si è meritato un biennale con una squadra della massima divisione ciclistica. Nel corso dell’ultima annata agonistica ha preso parte a diversi eventi su strada (quinto ai Campionati Italiani, dove ha trionfato il suo compagno Filippo Conca) e a svariate gare gravel con lo Swatt Club.

Mattia Gaffuri ha ottenuto un paio di buoni piazzamenti in eventi internazionali di livello 2.2, chiudendo al secondo posto nella classifica generale del Tour de Beauce e in terza piazza la graduatoria dell’Oberösterreich Rundfahrt. L’atleta ha espresso la propria soddisfazione: “Ciò che mi ha davvero attratto del Team Picnic PostNL è l’attenzione ai dettagli e allo sviluppo a lungo termine dei ciclisti. L’approccio scientifico del team, dall’allenamento all’equipaggiamento, è qualcosa che apprezzo molto, soprattutto perché negli ultimi anni ho lavorato anche come allenatore“.

Mattia Gaffuri ha poi proseguito: “Non vedo l’ora di acquisire esperienza in gare più importanti, cosa che finora non ho avuto molte opportunità di fare. Mi descriverei come uno scalatore, più un tipo diesel con un motore potente, e so di avere ancora margine di miglioramento per quanto riguarda la tecnica di gara. Il mio obiettivo è diventare un ciclista in grado di puntare ai risultati nelle corse a tappe più piccole, pur essendo un supporto affidabile per i nostri corridori in montagna“.